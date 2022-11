La adjudicación del contrato multimillonario de la recogida de residuos no ha impedido que el Ayuntamiento de Torrevieja siga pagando, mes a mes, un volumen muy importante de servicios públicos sin contrato y con informes en contra de la Intervención. Según el balance del mes de octubre de las juntas de gobierno de las que se dio ayer cuenta en el pleno esa cifra fue de casi un millón de euros.

Porque se ha adjudicado ese contrato que estuvo sin soporte contractual de junio de 2016 a julio de 2022, pero ha comenzado a pagarse sin relación contractual la prestación del servicio de conservación de parques y jardines, que tiene un coste de más de 215.000 euros mensuales a favor de Actúa-STV. A ese importe hay que sumarle los más de 200.000 euros mensuales en el servicio de transporte urbano que se realiza sin contrato desde hace más de siete años. A esa nómina se sumará en breve la limpieza de edificios municipales.

En el pleno ordinario Sueña Torrevieja, Los Verdes y PSOE reclamaron de nuevo en varios momentos de la sesión al alcalde la dimisión de la concejala de Contratación y Aseo Urbano, Carmen Gómez (PP). En ruegos y preguntas, el portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz volvió a reiterar la petición.

Respuesta leída en defensa de la concejala

El alcalde, en una intervención de respuesta preparada y leída, defendió de nuevo la labor de la concejala y su gestión en Personal y Aseo Urbano para asegurar que el resultado de los procedimientos judiciales «no es definitivo» y dio por hecho que no tiene intención alguna de apartar a la edil de sus responsabilidades.

La Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de inhabilitación a la edil por encargar un contrato de plan de choque sin contrato y el Ministerio Fiscal, en otro procedimiento, otros 11 años de inhabilitación por encargar material de un taller de empleo sin contrato.

A continuación el alcalde, en otro gesto más de respaldo a la concejala, dio paso a la edil para que respondiera sobre el caótico proceso de despliegue del nuevo contrato de recogida de basuras por el que el municipio recibe quejas a diario de vecinos Los Balcones, Los Altos, Rocajuna y Rocío del Mar.

La concejala aseguró que los técnicos municipales que supervisan el contrato deben validar su despliegue, aunque Acciona recibe desde julio, momento en el que se formalizó el nuevo servicio, dos millones de euros para que sea efectivo desde ya. De momento la empresa se ha limitado a instalar contenedores de la fracción resto en algunos barrios -los de residuos orgánicos no aparecen y los puntos limpios no se han renovado-. Docenas de vecinos se han quejado porque su punto de vertido habitual de los últimos 20 años ya no está en su sitio.

Receso y expulsión

El alcalde ordenó un receso para que la Policía Local para que desalojara a un grupo asistentes al pleno que estaba exponiendo con carteles la situación de una familia que va a ser desahuciada. Según el primer edil estas personas insultaron en varias ocasiones al equipo de gobierno.

La oposición cuestionó la rapidez de actuación del primer en este caso y la contrastó con su supuesta pasividad» en otros caso en los que vecinos han acudido a respaldar al gobierno local del PP y han insultado a la oposición, sin que Dolón reaccionara.