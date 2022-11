El concejal de Cultura, Antonio Quesada, y Lalo Díaz, director de Torrevieja Cultura, Julio Bellido y Vinila Von Bismarck, representantes de la producción y miembros del elenco presentaron en el ambigú del Teatro Municipal de Torrevieja el musical “The Hole X”. Según sus creadores The Hole se ha convertido en una década en un género en sí mismo: una mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret, música y humor en un tono divertido, canalla, provocador y muy sensual.

Los "grandes musicales" regresan al Teatro de Torrevieja, según el departamento de Comunicación del Ayuntamiento, con “The Hole X”, una producción "con doce años en los mejores teatros de todo el territorio nacional", que celebra en esta ocasión el décimo aniversario de esta saga.

El espectáculo va a desplegar seis sesiones hasta el próximo domingo 27 de noviembre. Los pases de este viernes y del sábado serán con doble sesión, la primera a las 18:00 y la segunda a las 21:30 horas. Las entradas para el estreno del jueves -aproximadamente 600 butaca- estaban agotadas.

Grandes musicales

Tal y como han resaltado los representantes del musical, no hay dos espectáculos iguales de The Hole. “En cada ciudad los maestros de ceremonias cambian para mostrar siempre la esencia del espectáculo".

Quesada, ha destacado que “después de 10 años los grandes musicales vuelven a nuestro teatro, con varias sesiones con todo vendido, recuperando así las reconocidas producciones nacionales con más éxito”.

La saga “The Hole X” tiene como premisa que “hay que estar en el agujero para salir del agujero”. En este aniversario vuelven a su esencia original "que no dejará indiferente a ningún espectador". A Torrevieja se ha trasladado un equipo de 98 profesionales entre actores y técnicos y actuarán como maestros de ceremonias los actores Canco Rodríguez y Eva Isanta.

Dirección, autores y maestros de ceremonias

Este nuevo show cuenta con la dirección de Gabriel Chamé, con Alex O’Dogherty como autor de los textos y director de escena de los maestros de ceremonias, Guillermo Weickert en la coreografía, Marc Álvarez en la dirección musical y José Luis Sixto Rodriguez como ayudante de dirección. Canco Rodríguez ha ejercido como maestro de ceremonias este jueves y viernes, mientras que Eva Isanta lo hará el sábado 26 y el domingo 27 de noviembre.

Elenco

El elenco del espectáculo lo completan: Vinila Von Bismark, que interpreta a la Generala, Josse Zandoval como el Pony Loco y Coral Quiñones y Mónica Riba como las Supernenas; Julio Bellido es Almon; Oleg Tatarynov es el comandante y realiza el número Pole Aéreo. Edgar López, Arnau Lobo, Omar Antxundia y Fran Velázquez son los mayordomos; Donet Collazo es Super Gold, Maru Limeres y Tamar Vela son las X Girls y Dias Brothers son los Icarios y Carlo y Úrsula como Duo Roller.

Un poco de historia

The Hole, que nació en 2011, es fruto de la colaboración entre LETSGO, Yllana y Paco León, The Hole, que nació en 2011 Desde entonces se ha estrenado una secuela, The Hole 2, y una precuela, The Hole Zero, y ha cautivado a dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional –viajó "para conquistar" cinco países (Alemania, Francia, Italia, México y Argentina)–.