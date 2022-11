José María Pérez, alcalde de Pilar de la Horadada, oficializó ayer viernes con un acto multitudinario su candidatura por el PP a revalidar el cargo. El candidato José María Pérez agradeció a su familia "el apoyo incondicional, al partido y a su equipo la confianza depositada, y al numeroso público presente el entusiasmo y energía que le transmiten con su presencia".

Dijo que repite como candidato porque “no hemos tenido una legislatura fácil, la administración es muy lenta, y aún nos quedan muchas cosas por hacer” además “quiero seguir haciendo las cosas bien, no voy a bajar los brazos, voy a seguir trabajando con mucha ilusión, poner todo mi empeño, y seguiré escuchando a todos sin importar su color, porque es la única forma de aprender” ha asegurado José María Pérez. Sobre los problemas heredados y las catástrofes sobrevenidas, dijo que su compromiso es trabajar por el pueblo “a pico y pala” pero que una varita mágica no tiene, así que “cuando algo no se pueda hacer, explicaré por qué no es posible”.

Peticiones al PPCV

José María Pérez le pidió al presidente del PP provincial Toni Pérez, presente en el acto, y a Carlos Mazón, que ayer se encontraba enfermo y no pudo acudir, que cuando los populares lleguen al Consell “se acuerden que Pilar de la Horadada es el primer pueblo por el sur” y le ha pedido que siga defendiendo a los agricultores como lo está haciendo porque los agricultores “no somos el problema, sino que formamos parte de la solución”. Además, le ha pedido que se acuerde de modificar el puerto deportivo y regenerar las playas. Y le ha solicitado ayuda para que la Generalitat Valenciana “aporte dinero para ejecutar los proyectos culturales de envergadura que tenemos en marcha, cosa que nunca ha se ha hecho desde Valencia”.

José María Pérez concluyó dirigiéndose a todos los vecinos recordando que “no promete nada”, que su compromiso es “seguir trabajando por todos los pilareños y pilareñas” para mejorar su calidad de vida.

El ritmo del PP

El presidente de la agrupación local Rufino Lancharro recordó que “es más fácil hacer las cosas mal que hacerlas bien”, que ha quedado claro durante esta legislatura que “el ritmo del Partido Popular no es el ritmo socialista”, y que el equipo de José María Pérez “sólo sabe hacer las cosas bien, trabajando mucho y pensando siempre en sus vecinos”. Por último, anunció que en las próximas semanas se licitará la demolición del edificio que lleva otros 13 años parado conocido como “la paloma”, se habilitarán las 250 plazas de aparcamiento subterráneo además de la plaza existente en el exterior, y se acondicionará para levantar nuevos edificios multiusos.

La Paloma

Anunció que en las próximas semanas se licitará la demolición del edificio que lleva otros 13 años parado conocido como “La Paloma”, se habilitarán las 250 plazas de aparcamiento subterráneo además de la plaza existente en el exterior, y se acondicionará para levantar nuevos edificios multiusos

El encuentro para proclamar a José María Pérez Sánchez como candidato a la alcaldía de Pilar de la Horadada para las elecciones del 28 de mayo de 2023 generó ayer viernes expectación. Fue necesario instalar pantallas en la entrada y en el exterior del local por estar el aforo completo, y se tuvo que retransmitir en directo por YouTube para que las personas que no han podido acceder pudieran seguir las intervenciones.