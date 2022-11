Además de su probado trabajo como gestor, del currículum del doctor Cano destaca sobre todo una experiencia «Vega Baja» de la que da buena prueba su acento al hablar y su conocimiento de la realidad de la comarca. Médico de medicina familiar, comenzó su trayectoria profesional en el Hospital de la Arrixaca (Murcia), continuó en el servicio de Urgencias de Elche y entre finales de los ochenta y principios de los 2000 trabajó como médico y coordinador del centro de Salud del Rabaloche de Orihuela en una época en la que este centro de salud destacaba por sus muchas carencias. Y desde 2003 hasta este mismo este mes de octubre, ha estado dirigiendo el servicio de salud pública de los departamentos de Orihuela y Torrevieja, lidiando con los difíciles tiempos de pandemia siempre desde una perspectiva técnica y sin perder la calma en los momentos más complicados.

¿Cuál es su principal objetivo en la gerencia del departamento?

El trabajo que han hecho la Conselleria y el anterior equipo directivo ha sido muy duro, porque ha sido un año muy duro también. Voy a intentar redondear y terminar proyectos que ya están en marcha. El departamento de salud de Torrevieja es muy complejo

¿En qué sentido?

Torrevieja cuenta con un hospital magnífico, con unos profesionales extraordinarios. Pero el departamento tiene unas características que lo diferencian. Tenemos la población más envejecida de la Comunidad Valenciana; también un alto índice de dependencia poblacional con un importante porcentaje de usuarios de más de 65 años que necesitan mayor atención en su salud. Pero además hay otro segmento de población residente que no está empadronada y no consta oficial en la cápita de la Generalitat, a la que se atiende también. Si en el departamento la cápita -población protegida del área-, es de 170.000 personas de derecho, personas censadas, ha de atender a 35.000 personas más, el 17% del total, que residen aquí y que están sin empadronarse pero tienen asignado su centro de salud en el departamento.

Ribera aseguraba que eran 160.000...

En nuestro sistema de información y admisión aparecen esas personas documentadas y se les atiende, por supuesto. Nuestro sistema de acreditación ha hecho ese trabajo de documentar la presencia de esos usuarios, lo que supone que el departamento cuenta con 205.000 usuarios como población estable. Además los que trabajamos en la Vega Baja sabemos que en verano, Semana Santa y Navidad contamos con una población de desplazados de diversas comunidades autónomas y países que es incontable. Es algo que la Conselleria de Sanidad tiene en cuenta.

Y ahora, ¿cuáles son las prioridades de la dirección del departamento?

Estamos ampliando la plantilla en atención primaria y en hospitalización. Tenemos una plantilla de 1.905 personas. La concesionaria empleaba a 1.250. De ellas 1.474 trabajan en el Hospital y 431 en Atención Primaria. Es un capítulo de personal de 87 millones de euros anuales, y la Conselleria trabaja para seguir ampliando. En los dos últimos dos meses se han ofertado 79 puestos de trabajo, diez en atención primaria de los que siete son médicos, con lo que conseguimos disminuir la mayoría de los cupos y rebajarlos y acercarlos a la media de la Comunidad Valenciana (1.500 tarjetas sanitarias en medicina familiar y 800 en pediatría por médico). Aunque hay excepciones todavía, como el centro de salud de Orihuela Costa, que se ha quedado pequeño. No hay espacio para más consultas por lo que de forma transitoria vamos a incorporar dos consultas más mientras llega la ampliación.

El foco de la preocupación de usuarios, sindicatos, plataformas sanitarias e incluso de los propios médicos del Hospital se ha centrado en los últimos meses en los problemas de saturación de Urgencias: esperas interminables, imágenes de camas en los pasillos, casos de falta de atención... ¿Qué se va a hacer para mejorar esa situación?

Lo primero que ve la gente en el hospital es Urgencias. La plantilla necesaria de médicos en ese servicio es de 36 facultativos incluido el jefe. En estos momentos contamos con 27 tras incorporar a cinco más, y por supuesto seguimos trabajando para conseguir los que nos faltan. Vamos a ofertar varias plazas a los médicos que terminan su residencia en mayo. Pero

en la situación de Urgencias se dan muchos factores. Uno es el de las patologías que no se vieron en pandemia y aparecen ahora. Pero también la poca capacidad de hospitalización del centro. Cuando el hospital está lleno la gente espera en boxes y en el área de Observación, de ahí la importancia de conseguir las camas adicionales. En momentos puntuales Urgencias se satura por una cuestión estructural no por la falta de profesionales. La gente tiene que saberlo. Por eso trabajamos en el incremento del número de camas. El Hospital de la Vega Baja de Orihuela cuenta con 60 o 70 camas más que nosotros con una población asistida de 30.000 personas menos. Ahora mismo se está llevando a cabo una reforma rápida del ala este de la segunda planta que permitirá que en dos meses contemos con 21 camas más, y esta cifra se va complementar con 13 camas más a lo largo del año 2023, lo que hará un total de 290 camas. Ahora contamos con 256. Tenemos una ratio de camas por cada mil habitantes baja.

También hemos tenido problemas con los servicios diagnósticos, sobre todo Radiología. Esto ha comenzado a resolverse con la incorporación de una nueva jefe de Rayos, pero nos faltan todavía ocho radiólogos. Los que tenemos están trabajando mañana y tarde, prácticamente viven en el Hospital. También se ha llevado a cabo una mejora y ampliación del equipamiento diagnóstico. Los tiempos de demora de atención primaria y especializada también se están intentando rebajar teniendo en cuenta el tapón generado por la pandemia.

¿Cómo piensa encontrar a esos profesionales de radiología que faltan?

Estamos buscando radiólogos que estén terminando la residencia y esperamos el decreto de la Generalitat para las plazas de difícil cobertura (que incentivará económicamente y con otras mejoras a los profesionales que acudan a cubrir plazas que lleven vacantes más de tres meses en el sistema sanitario). Los déficits actuales los suplimos con hospitales cercanos, públicos y privados, cuando tienen que echar una mano en pruebas diagnósticas.

Sindicatos y usuarios han criticado las deficiencias en el funcionamiento de la detección del cáncer de mama.¿Los plazos de detección precoz de cáncer de mama se están cumpliendo?

Conozco bien esa situación porque estaba al tanto desde Salud Pública. Los periodos para llevar a cabo las pruebas complementarias a la mamografía en caso de que sean necesarias se están acercando a los del programa de prevención. Fue una de las prioridades de la nueva la jefa del Servicio cuando asumió Radiología.

La puesta en marcha de la reversión se anunció en octubre de 2021 con una planificación de inversiones muy importante para los próximos años. Más de 20 millones de euros. ¿En qué momento se encuentran?

Durante 2022 se han realizado inversiones en el propio hospital de Torrevieja y en los centros de atención primaria del departamento de salud por valor de 775.000 euros. 611.000 en el hospital con 190.000 euros que corresponden a esas obras para incorporar las nuevas camas y que se están ejecutando en estos momentos. En Atención Primaria se han destinado 165.000 euros: 92.000 en los centros de salud de Rojales y Pilar de la Horadada para resolver problemas de filtraciones y humedades en las cubiertas. Además se han invertido 2.268.000 de euros en la renovación de equipamiento médico. Entre otras partidas de esa modernización figuran 810.000 euros para el área de Radiología con la adquisición de dos TAC.

Las inversiones para 2023 más importantes son los cinco millones de euros previstos para la ampliación del Hospital de Torrevieja, con un nuevo edificio para acoger el servicio de Farmacia, el de Rehabilitación para hacerlo accesible y ponerlo a pie de calle, ya que ahora está en esa segunda planta que se va a transformar en habitaciones, y una nueva zona de descanso para los facultativos. En la segunda planta se van a invertir 910.000 euros para la construcción de las 13 nuevas habitaciones. Y otros 600.000 euros para la renovación de los servicios de Hemodinámica, Paritorio y Nefrología. De otra parte en Atención Primaria está prevista la inversión de 10,9 millones por tres anualidades: 5,4 millones en la ampliación del centro de salud de Orihuela Costa y 6,1 millones para la ampliación del centro de salud Guardamar del Segura. La redacción de los proyectos para las dos infraestructuras tienen consignada partida presupuestaria este mismo año.

«Entiendo y comparto la inquietud de la plantilla del laboratorio pero solo puedo trasladarla»

Una de las singularidades del área de Torrevieja es que la mitad de su personal es laboral fijo a extinguir

El doctor Cano asegura que ha comenzado una labor de refuerzo de las relaciones institucionales del departamento, algo en lo que ya estuvo empeñada su antecesora Pilar Santos. Lo ha hecho con ayuntamientos -diez municipios forman parte del área-, sindicatos y a plataformas de usuarios como Sanidad Excelente -azote de la gestión directa del departamento- y a la Plataforma Sanidad Pública y de Calidad, que apostó por la salida de Ribera de la gestión pero muy crítica con el resultado durante este último año. Y en esto Cano juega con ventaja porque conoce a la mayor parte de representantes políticos por su función en Sanidad Pública, determinante de durante la pandemia.

El comité de empresa reclama que la Generalitat se siente a negociar el convenio del personal laboral, el subrogado por la administración autonómica con la reversión. Suponen aproximadamente la mitad del total de la plantilla. Los sindicatos van a reclamar ese proceso con distintas medidas...

El hecho de que la plantilla tenga dos tipos de contrato -los subrogrados como laborales y los estatutarios- forma parte también de la complejidad de este departamento. Desgraciada o afortunadamente mi capacidad ejecutiva no llega hasta la negociación del convenio.

¿Y sobre el futuro de la plantilla del laboratorio que puede ser despedida?

Me he reunido con ellos en dos ocasiones. Forman parte de una empresa de Ribera. Hay una demanda interpuesta por los trabajadores y la Conselleria está a la espera de lo que resuelvan los juzgados. Entiendo, comprendo y comparto la inquietud. No son exactamente como los trabajadores que se subrogaron de Ribera porque estamos hablando de una empresa subcontratada por Ribera, aunque sea de su propia matriz. El sistema público se rige por criterios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad, y se sacarán las plazas a bolsa de trabajo. El problema es que llevan 16 años y no han puntuado para la bolsa. Lo más que puedo hacer es trasladar esa inquietud a la Conselleria.

¿Qué le parece la propuesta de Pilar de la Horadada de que su población reciba asistencia sanitaria de la Región de Murcia a través de un convenio?

En Pilar de la Horadada vamos a hacer también inversiones como la obra de comunicación entre el centro de salud antiguo y el nuevo y dar fluidez a la entrada y salida de pacientes. Además de incorporar especialidades y equipamientos en Otorrino y Traumatología. La petición del municipio que propone que los vecinos puedan ir a los Los Arcos (San Javier) puede tener que ver con las esperas de las Urgencias en Torrevieja. El centro murciano se ve más cerca. El Hospital de Los Arcos se dimensionó para una zona con gran afluencia turística, aunque ahora cuenta con menos presión porque desafortunadamente se ha producido una reducción de afluencia por el problema del Mar Menor. Pero es algo que va a recuperar pronto. La propuesta está en manos de Conselleria que es la que debe determinarla.