La familia Valero Tejero ha recuperado su escudo familiar, que una persona anónima, mientras paseaba por unas parcelas de Orihuela, encontró entre escombros de ladrillos en un vertedero improvisado, solo cinco días después de que este periódico publicara el extraño hallazgo.

Juan Antonio Valero Tejero explica que su hermano vio la foto en la web de INFORMACIÓN, y rápidamente se pusieron manos a la obra para localizarlo. Primero les embargó una sensación de cabreo, ya que no podían entender cómo el blasón, de unos 40 centímetros y unos 30 kilos de peso, tallado en granito, había tenido ese desafortunado destino.

No en vano, relata, se encontraba en el chalé que sus padres construyeron en 1995 en la urbanización los Girasoles, en San Vicente del Raspeig. Desde entonces, presidía todas las reuniones familiares hasta que vendieron la vivienda el pasado mes de julio. "Le insistimos en varias ocasiones al comprador para que cuando hiciera la reforma nos avisara para retirarlo yo mismo de la pared", cuenta. Este les manifestó que no era su intención quitarlo, puesto que aunque no fuera su escudo le gustaba el trabajo realizado.

"Mi padre trajo durante tres meses a canteros que trabajaban en la muralla de Ávila para que tallaran el escudo, colocado encima de la chimenea, y toda la pared", que estaba forrada de piedra de granito abulense. Y es que, sobre todo en los años 70 y 80, estaba de moda colocar este tipo de escudos heráldicos encima de las chimeneas. También se hacían de madera quemada y forja.

Juan Antonio ha aportado varias fotografías familiares donde se aprecia el escudo a quien lo encontró en Orihuela, a más de 50 kilómetros, quien no ha dudado en devolvérselo. Ahora, el blasón viajará a la casa que la familia tiene en Arenas de San Pedro, en la Sierra de Gredos.