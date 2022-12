El pleno del Ayuntamiento de Catral ha puesto a su alcalde Juan José Vicente (Alternativa Por Catral) en la tesitura de elegir entre su sueldo como cargo público de 35.000 euros anuales brutos de dedicación exclusiva o ejercer su actividad laboral privada como perito de automóviles. Las dos cosas al tiempo, ya no, según asegura el PP.

El primer edil ha disfrutado durante tres años y medio de esta singular compatibilidad que le ha permitido ejercer las dos actividades al cien por cien. Pero el 6 de octubre, por decisión propia del partido de independientes que lidera, perdió la mayoría en la Corporación -gobierna con solo 4 de los 13 ediles del Ayuntamiento- y ayer el PP, mayoritario en la oposición, reclamó con una moción, la retirada de esa compatibilidad, gracias a la abstención de los tres ediles socialistas, hasta octubre socios de Alternativa por Catral. Ahora Juan José Vicente deberá escoger entre su sueldo público o la actividad privada.

Sin embargo, el alcalde Juan José Vicente, en declaraciones a este diario ha dicho que el asunto no está tan claro como lo plantea el PP. "Ahora serán los informes técnicos los que resolverán cómo hay que proceder". La aprobación de una moción obliga a tramitarla pero no a cumplir obligatoriamente el fondo de lo que solicita, recuerda Juan José Vicente. En este sentido indica que si la compatibilidad era legal al iniciarse este mandato no hay nada que impida que siga siéndolo ahora, más allá de se haya quedado en minoría.

El Partido Popular recuerda que en el pleno de organización del inicio de mandato de julio de 2019 se acordó, con los votos favorables de los cuatro concejales independientes y los tres de sus entonces socios socialistas, que el alcalde percibiera 35.000 euros anuales brutos y que esa nómina de dedicación exclusiva fuera compatible con su trabajo como perito de automóviles. Un acuerdo que, aunque muy poco usual en la administración local, contó con un informe técnico previo favorable. Lo habitual es que los cargos públicos renuncien a una parte de su sueldo público -normalmente quedarse al 75 o 60% de una dedicación exclusiva, que es lo que le sugirió en su día el PP al alcalde de Catral, sin éxito-.

Muy solo

Los populares señalan también que el pasado 6 de octubre de 2022, como avanzó este medio, el alcalde "de manera unilateral" cesó de todas sus competencias y atribuciones a tres de los siete concejales que formaban parte de su equipo de gobierno, los del PSOE, quedando "desde ese momento en una situación de minoría y precariedad gubernamental".

Y el nuevo gobierno local del Ayuntamiento pasó a estar compuesto solamente por 4 de los 13 concejales que forman la Corporación; y de esos cuatro solo el alcalde y una concejal disponen de dedicación exclusiva o parcial para las labores. institucionales.

"Inaudito"

El primer edil hace compatible en la actualidad dos trabajos: el del Alcalde con dedicación exclusiva y el suyo particular, "generando un hecho inaudito, sorprendente y de dudosa catadura moral", en palabras del portavoz de la oposición Joaquín Lucas. La misma fuente indica que "debe decidir si quiere dedicarse a la Alcaldía o por el contrario desea estar en su negocio particular. No es momento de, en una situación económica como la actual, ir acaparando puestos. Es cuestión de solidaridad y principalmente de ética", a juicio de la misma fuente.

El PP lamenta que Juan José Vicente no haya impulsado esta medida “motu proprio”, "voluntariamente, como éticamente hubiera sido lo más deseable".

En este sentido el alcalde ha matizado a INFORMACIÓN que es el gerente de una empresa de peritaje y que desde que comenzó este mandato ha delegado prácticamente esa función. "Lo que creo es que debía indicar al pleno que era gerente de una empresa y si era compatible con la dedicación exclusiva como alcalde y es algo que validó un informe técnico. No tengo una plaza en la administración que pueda dejar para dedicarme a la Alcaldía. Creo que pidiendo la compatibilidad dejé las cosas claras", ha reiterado.