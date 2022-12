El Ayuntamiento de Torrevieja pidió en enero de 2021 a la Generalitat su implicación a la hora de llevar a cabo 14 obras en colegios e institutos de la ciudad bajo la modalidad del Plan Edificant: la administración autonómica aceptó comprometer su financiación para que el Ayuntamiento se encargue del resto: desde las memorias valoradas, a la redacción de proyectos, a la licitación y adjudicación de las obras. Sin embargo, según ha desvelado Los Verdes el procedimiento se le ha atragantado a la administración local en función de lo que indica un informe del director general de Urbanismo, Víctor Costa, en respuesta a una petición de información realizada por una federación de padres de alumnos.

A día de hoy ninguna de las obras previstas está delegada al Ayuntamiento por la Generalitat. Que es el paso necesario para que el municipio pueda licitar y adjudicar. Para el caso de las actuaciones más relevantes, como la rehabilitación integral del IES Las Lagunas, el inicio del expediente se remonta a más de un año, en el verano de 2021.

Obras pendientes importantes

Entre las catorce actuaciones se encuentran tres muy relevantes. La urgente rehabilitación integral del IES Las Lagunas, la demolición del Colegio Cuba y su reconstrucción de nueva planta en la misma parcela -incorporado al listado a última hora más como promesa electoral solo con una memoria valorada y una consulta al consejo escolar del centro-; y la construcción del Colegio Número 14 en Villa Amalia.

También son de entidad la remodelación del Colegio Virgen del Carmen, la reforma del ala apuntalada y ampliación de módulos de FP en el IES Libertas, o la construcción de un aulario en el IES Torrevigía. Y de menor relevancia las solicitadas por los colegios Acequión, Habaneras y Las Culturas, para la climatización de los centros, o las obras en los colegios Gratiniano Baches y Salvador Ruso. Para Los Verdes este informe, firmado a finales de octubre, corrobora que la tramitación lleva meses «frenada». Y constata además que «la pelota está en el tejado del Ayuntamiento».

Nuevo retraso

A juicio de Los Verdes si no se aprueban estos acuerdos antes de acabar el año no se podrían acometer hasta bien comenzado abril por el cierre del año fiscal. El equipo de gobierno aseguró que llevaría buena parte de estas peticiones de delegación de competencias a un pleno en este mes de diciembre tras no poder hacerlo en octubre. La Generalitat está construyendo, al margen del Edificant, el Colegio Amanecer -que dejará 17 años en barracones-, está a punto de adjudicar la construcción de nueva planta del Colegio Inmaculada y ha contratado por más de un millón de euros la instalación de las prefabricadas del Número 14.