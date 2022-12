Tras conocer hace unos días la apertura de juicio oral a la concejal Gómez Candel por el famoso Plan De Choque de las basuras en 2019, anunciado a bombo y platillo en campaña electoral y posteriormente presentado públicamente en rueda de prensa por el señor Eduardo Dolón y señora Gómez Candel, tras afirmar públicamente el alcalde Eduardo Dolón que hasta que ese hecho no se produjera, él no se pronunciaría al respecto y mostrando su absoluto apoyo por parte de «todo el Partido Popular y del equipo de gobierno» me surgen varias cuestiones: ¿De todo el Partido Popular y equipo de gobierno, seguro? ¿O tiene miedo el señor Eduardo Dolón a que le salpique? ¿O debemos seguir esperando los ciudadanos a que exija usted a su concejal que asuma su responsabilidad política y que se aparte?

Por sus palabras no destaca la valentía, ni el interés en quitar la sombra de las presuntas Ilegalidades que ensombrece nuestro municipio: gobierne para todas y todos los ciudadanos honrados y demócratas, no únicamente para los que están acostumbrados a las presuntas ilegalidades. Cese de todas sus competencias a la concejal entre las cuales está ser la segunda teniente alcalde de nuestro Ayuntamiento de Torrevieja. ¿Será capaz? Lo dudo, el miedo no le deja… En definitiva, actúe como se le exige a alguien que dice ser demócrata y que exigía para los que no eran de su partido: dimisiones, incluso únicamente tras resultar investigados. No queremos un alcalde que se queda mudo ni sea cobarde, ni un gobierno bajo la sombra de las ilegalidades a las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular de Torrevieja a lo largo de su historia. Los que precisamente daban lecciones de saber gobernar, y que iban a solucionar todos los problemas de Torrevieja curiosamente terminan donde casi nunca han salido: en los Tribunales. ¿Señor Eduardo Dolón va abandonar el miedo o POR Y PARA los Torrevejenses va a ser valiente y demócrata?