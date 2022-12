El Ayuntamiento de Orihuela ha celebrado en la noche del jueves la XXXI edición de los Premios Naranja y Limón, a cargo del periodista Pepe Ruiz, que recordó los orígenes de la tradicional gala en la que la prensa oriolana, tras examinar el comportamiento que han tenido los miembros de la corporación municipal, entrega un galardón "dulce" y otro "ácido" a dos concejales. Este año, el premio Limón, por ser el político menos accesible, ha recaído en el vicealcalde José Aix, de Ciudadanos, mientras que el premio Naranja, por ser la más atenta con los medios, ha sido para la edil María García Zafra, del PSOE.

Los otros finalistas al premio Limón fueron Antonio Sánchez (Ciudadanos) y el exalcalde Emilio Bascuñana (PP), que no acudió a la cita, por lo que subió al escenario Rafael Almagro, que también optó al premio Naranja, junto con Aix, que se debatía entre el filo naranja o limón, demostrando una división de opiniones entre la prensa. Para gustos los colores -y los sabores-, en un cóctel de cítricos.

Así, tanto a Aix como a García Zafra se les hizo entrega de una caricatura realizada por el fotógrafo e ilustrador Rate Bas, con la que ambos se sintieron identificados. El uno, por el flequillo, y la otra, por la gran sonrisa. "Un trabajo excelente; me veo muy yo", dijo García Zafra, que recordó que ya tiene en su haber dos premios Naranja: "Me siento muy querida y es recíproco, os respeto además porque el periodismo también es mi profesión", añadió.

Por su parte, Aix tiró de orígenes: "Ser de Desamparados, de pedanía, de un municipio y una comarca donde la agricultura es tan importante, como así ocurre en Orihuela y en la Vega Baja, y quedar finalista del premio Naranja y campeón del premio Limón es un orgullo para mí, para mi equipo y sobre todo para mi familia, cuyas conversaciones son históricamente con olor a cítrico". Y también de sarcasmo: "Es un orgullo para mi padre que su hijo, el de letras, reciba tan altas distinciones".

Premios a la prensa

En el evento, que se celebró en el Aula de la Fundación CAM, también se reconoció por parte del Ayuntamiento el trabajo de los profesionales. Fran Giménez, en la categoría de periodista gráfico como cámara de Telfy, y el periodista deportivo Francisco Pertusa, del Grupo Radio Orihuela Cadena SER, como comunicador del año. También los dos recibieron una ilustración de Rate Bas, al que la corporación municipal premió por su labor.

La sorpresa de la noche la anunció la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia. Y es que en esta ocasión, por unanimidad de todos los grupos políticos, se premió a José Manuel Torá, que se jubilará en 2023, por su trabajo y dedicación, siempre atento y con buena cara, al quite de que no falle el sonido y la organización de los actos informativos de las distintas corporaciones a lo largo de los años. "Ver a Torá siempre te da tranquilidad", manifestó la regidora, que aclaró que no es una despedida. "No me quiero ir todavía", contestó él. "No tienes doble, así que no sé que vamos a hacer, respondiendo a la pregunta que rondaba durante la cena", agregó Gracia.

Torá no tiene doble, aunque podría recordar a una mezcla entre Stan Lee -el de los cameos en las películas de Marvel- y Carl Fredricksen -el protagonista del filme de Disney "Up"-. Bromas aparte, como dijo Torá, que siga la marcha. El próximo año llegarán inevitables relevos generacionales, y también de otro tipo con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Caras nuevas, novatos y veteranos se dieron cita en una velada con cierta cantinela a nostalgia. "Esto ya no es lo que era", se escuchaba en diferentes círculos, pero seguirá siendo un 2023 entre periódicos, radios y televisiones, para seguir informando de lo que ocurre. Por muchos años más...