Rojales va a convertirse en el primer municipio de la Vega Baja de más de diez mil vecinos que comience a incorporar el quinto contenedor, el de la fracción orgánica, a su servicio de recogida de residuos sólidos. Aunque el despliegue es limitado -son solo 120 contenedores para 16.000 vecinos y gracias a una subvención de la Generalitat- incorpora el acceso al contenedor con tarjeta individual de los usuarios para controlar que la fracción orgánica generada no se mezcle con otros residuos.

Recipientes

El Ayuntamiento mantiene que con estos nuevos recipientes para los residuos biodegradables el municipio dispondrá de "una completa red para la separación de residuos": vidrio, papel-cartón, plásticos y residuos en general. Hay que sumar además depósitos de aceite y textil y zapatos.

En los nuevos contenedores marrones sólo se puede depositar los restos orgánicos de origen animal y vegetal como fruta y verdura, carne y pescado, cáscaras de huevos, frutos secos mariscos, tapones de corcho, posos de café e infusiones, papeles y cartones manchados con restos de comidas, pequeños restos de madera, serrín, cerillas, así como pequeños restos de jardinería y poda.

La actuación medioambiental comenzará a modo de prueba piloto con la instalación por todo el municipio de 86 contenedores de 1.100 litros que se situarán en las actuales “islas de reciclaje”, 29 medianos de 240 litros destinados a restaurantes, supermercados y comedores de colegio.

3.000 recipientes domésticos

Solo se pueden abrir con una tarjeta para garantizar que el residuo sea efectivamente el de fracción orgánica, que es lo que permitiría que después, si las plantas de valorización hacen bien su trabajo y cumplen con la legislación, pueda ser reciclada sin necesidad de terminar enterrada.

Finalmente serán distribuidos entre los residentes que lo soliciten 3.000 contenedores de 10 litros aireados para su uso doméstico más pensados para incentivar el uso de los de fracción resto.

Colaboración

El alcalde de Rojales, Antonio Pérez, asegura que para la iniciativa "es necesaria la colaboración y ayuda de todos y todas porque por mucho esfuerzo que se haga desde este Ayuntamiento en colaboración con otras administraciones si no existe una concienciación ciudadana no servirá de nada, malgastaremos los recursos económicos destinados para este fin y nuestro medio ambiente no se beneficiará en nada". Aunque el primer edil cita en su intervención el coste de llevar a cabo este tipo de despliegue no lo cuantifica económicamente.

Campañas

Un equipo de educación ambiental se encuentra desde hace meses realizando campañas de concienciación e información en diversos puntos del municipio. El último tuvo lugar este jueves en el mercadillo semanal donde estuvieron presentes el alcalde y la concejala de Medio Ambiente.

Además de informar de los beneficios que conlleva el reciclaje para el planeta las educadoras entregan tres bolsas de distintos colores para la separación de residuos e inscriben a quienes quieran para formar parte del plan piloto que se iniciará en breve. Los interesados recibirán para su uso un pequeño contenedor de 10 litros para que depositen los restos orgánicos y posteriormente en el contenedor mayor marrón.

Tanto Antonio Pérez como la edil de Medio Ambiente, Rosario López realizaron un llamamiento para que todos los vecinos y vecinas sean participes directos en esta iniciativa y se inscriban en el listado del plan piloto.

Más de medio millón de euros de subvención y un 7% de incremento del contrato anual con Prezero

El Ayuntamiento de Rojales va a recibir una subvención de 530.000 euros para llevar a cabo esta iniciativa a través de los planes con fondos europeos gestionados por la Generalitat para incentivar la separación en origen y en especial la de biorresiduos, según ha podido confirmar INFORMACIÓN. Es la cuantía más elevada de las solicitadas por los municipios de la Vega Baja - los ayuntamientos de Torrevieja y Orihuela, diez veces más grandes en población, apenas han logrado 200.000 euros cada uno-.

En el caso de Torrevieja el Ayuntamiento está invirtiendo dos millones de euros mensuales en la recogida y aseo urbano sin que haya ni rastro del quinto contenedor en la calles, pese a que aparece en las condiciones de la nueva contrata.

Además, Rojales aprobó el pasado verano en el pleno un incremento y prórroga del contrato para la recogida de residuos con Cespa (ahora asumida por la multinacional alemana Prezero) de un 7% anual por tres años. 476.000 euros al año para reforzar la recogida de la fracción resto en verano. Rojales es uno de los pocos municipios de la comarca que mantiene separado el servicio de recogida de basura y el de aseo urbano, que realiza OHL.

Un retraso muy importante

Los municipios, los competentes para gestionar los residuos, llevan un enorme retraso en la puesta en marcha de la normativa europea, estatal y autonómica de generación de residuo cero que pretende reducir al mínimo la generación de basura a través de la separación en origen, en especial en la fracción orgánica que es la que mayor volumen produce, lo que permitirá incrementar el reciclaje y en un futuro retirar contenedores y papeleras de las calles. Y poner en marcha la retirada de residuos puerta a puerta, más sostenibles y que hagan innecesaria la recogida diaria. Algo, que por otra parte, que modifica el modelo económico millonario en torno al tratamiento de residuos y su contratación por las administraciones locales. En la provincia solo Dolores y Orba han puesto en marcha iniciativas de recogida puerta a puerta, que incluyen también el quinto contenedor. Esa normativa obliga a reciclar el 60% de las basuras en el año 2025.