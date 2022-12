El consejo de administración de la empresa municipal Orihuela Cultural, que gestiona la actividad cultural, los museos de la ciudad y 16 dependencias culturales, ha aprobado los presupuestos para 2023. En total 930.000 euros que inyecta el Ayuntamiento, de los que 260.000 euros proceden de la Concejalía de Turismo, que dirige la concejala socialista María García, y el resto del área de Cultura, en manos de la edil Mar Ezcurra (Ciudadanos).

Estas cuentas para el próximo ejercicio presentan un déficit de 50.000 euros y destinan 120.000 euros más en gastos de personal. En concreto, para contratar a dos guías turísticos, tres conserjes para las oficinas de turismo (la pecera, la de la estación y la de la costa) y uno más a tiempo parcial.

Luis Ruiz, gerente de Orihuela Cultural, explica que los números rojos se deben a que en la anterior etapa de gobierno Turismo, que estaba en manos del PP, no realizó durante dos años la correspondiente transferencia de 260.000 euros, lo que llegó a generar unas pérdidas de 350.000 euros, algo que, según la normativa, era causa legal de disolución, lo que obliga a no generar gastos que puedan resultar inasumibles para la entidad en ese momento, en tanto no se procediera a recuperar su equilibrio financiero y patrimonial. Fue, además, lo que motivó el cierre de los museos en Semana Santa, al no poder asumir el pago a los trabajadores por los días festivos. "Tardaremos años en recuperarnos", añade.

A su vez, el dinero que el Ayuntamiento ingresa a la mercantil municipal proviene de unos presupuestos prorrogados desde 2018 y, por tanto, desactualizados. Hay que recordar que la corporación local no ha aprobado unas cuentas desde hace cuatro años. Tampoco en este ejercicio, pese a que fue uno de los primeros propósitos que se marcó el nuevo equipo de gobierno conformado por PSOE y Ciudadanos tras la moción de censura del pasado mes de abril.

En este sentido, Ruiz destaca que para el próximo año, además del personal que ha solicitado el área de Turismo, se han añadido uniformes y formación para los trabajadores y se han adecuado las partidas de mantenimiento y de los contratos de los sistemas de seguridad y contraincendios de instalaciones como el Teatro Circo, debido al aumento de costes. De hecho, por el incremento de gastos de desplazamiento, entre otros, también se han elevado los cachés de los artistas que participan en los espectáculos que ofrece la programación cultural.

El consejo de administración, presidido por la alcaldesa Carolina Gracia, que está compuesto por ocho consejeros, ha aprobado los presupuestos de la entidad municipal para 2023, con los votos a favor de los independientes (Aitor Larrabide, Jesús Cerón y Marta Campillo) y los concejales Guillermo Cánovas (PSOE), Ezcurra y José Manuel Escolano (Vox). Por su parte, el edil Rafael Almagro (PP) ha votado en contra y Javier Gracia (Cambiemos) se ha abstenido.

Después de los diez puntos del orden del día, en los ruegos y preguntas, Ruiz ha intervenido para informar de que se ha archivado la denuncia penal que le interpuso el PP por supuesta administración desleal al decretar el cierre de los museos en el puente de Semana Santa.

Por su parte, Almagro ha manifestado que ha recibido la notificación del juzgado esta misma semana, por lo que va a presentar en los cinco días de plazo un recurso de apelación contra el archivo de la causa .