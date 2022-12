El pleno del Ayuntamiento de Orihuela va a delegar en la Generalitat las competencias de disciplina urbanística y sanción sobre construcciones ilegales en suelo no urbanizable y protegido del término municipal. El teniente alcalde, concejal de Urbanismo y portavoz de Cs, José Aix anunció este lunes la adhesión, sin citar que Cambiemos ya realizó esta misma solicitud en noviembre, como un logro para el municipio que permitirá, a su juicio, descargar de trabajo al área de Urbanismo que dirige.

Orihuela se convertirá así el municipio número 73 en adherirse a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio creada por el Consell con un doble objetivo. Por una parte, intentar regularizar miles de viviendas construidas en las últimas décadas fuera de ordenación sin tener los servicios básicos garantizados. Lo está haciendo imponiendo a los propietarios unas medidas de minimización de impactos como la instalación de depuradoras biológicas, asfaltado de caminos, garantía de suministro de agua o de recogida de basuras. Por otra, lograr, que desde ahora se dé una aplicación eficaz de la legislación de ordenación del territorio, disciplina urbanística y de las sancionadores para evitar las construcciones ilegales.

Materia en la que muchos municipios -entre ellos Orihuela- se han quedado a medio camino en los últimos años por falta de medios humanos, técnicos y sobre todo de voluntad política para hacer cumplir una legislación siempre incómoda porque afecta directamente a intereses de residentes de los propios municipios.

Orihuela cuenta, junto a Elche, con uno de los términos municipales más extensos de la Comunidad Valenciana, con más de 365 kilómetros cuadrados, y amplias zonas de huerta donde se han realizado cientos de viviendas sin licencia -y en la que en los proyectos se llegaba a amortizar el presupuesto de la multa por construcción ilegal pese a que ese pago no legaliza la actuación-. No obstante, Aix aclaró en la rueda de prensa en la que dio cuenta de los asuntos que se van a tratar en el pleno ordinario de este mes, que la adhesión solo afecta a las actuaciones que se levanten fuera de ordenación desde el momento de la adhesión y sobre las que se reabra la Agencia si han caducado en el Ayuntamiento de Orihuela y desde el punto de vista legal no han prescrito. También recordó que al organismo autonómico se han adherido muchos municipios independientemente de su color político.

Torrevieja y Benidorm se quedan atrás Desde que se puso en marcha esta Agencia aunque sí se han incorporado los municipios más grandes de la Comunidad como València, Alicante, Elche o Castellón siguen sin adherirse algunos de los ubicados en el litoral y en los que la actividad de la construcción y el turismo residencial es más importante como es el caso de Pilar de la Horadada, Torrevieja, Santa Pola, La Vila Joiosa, Benidorm, Alfàs, Altea o Moraira, entre otros. Algunos de estos municipios, como es el caso de Torrevieja o Benidorm, apenas disponen ya de suelo no urbanizable en el que se puedan construir viviendas ilegales. Casi todo está ocupado por suelo urbano o a urbanizar, a excepción de las zonas protegidas ambientalmente. En el apartado de viviendas fuera de ordenación el término oriolano ha liderado tanto las construcciones como la apertura de expedientes de sanción -normalmente con escasas consecuencias más allá del pago de la multa- desde los años 90. Una eclosión de las viviendas ilegales en suelo rústico que obligó a la Generalitat a intervenir las competencias urbanísticas en el caso de Catral a mediados de los años 2000. Los únicas infracciones que suelen tener recorrido son las que tienen seguimiento por partes perjudicadas, como vecinos que sí tienen legalizadas sus viviendas y afectados por las construcciones, o colectivos ecologistas. Formalmente terminan con una orden de demolición para restaurar la legalidad urbanística pero que en muy contadas ocasiones se lleva a cabo.

"Maniobra infantil y ridícula"

Por su parte, Cambiemos ha manifestado su sorpresa por el orden del día de la comisión previa en las que se abordan las cuestiones de Urbanismo previas al pleno. Cambiemos registró, el 15 de noviembre de 2022, la proposición de adhesión a la Agencia Valenciana de Protección de Territorio. Esta propuesta de la formación de izquierdas no fue al pleno de Noviembre porque se requerían informes jurídicos y técnicos que no podían estar a tiempo para la sesión.

El concejal portavoz Carlos Bernabé ha desvelado que el edil de Urbanismo, en lugar de tramitar favorablemente la propuesta de Cambiemos, ha abierto un expediente paralelo que convierte en iniciativa de Gobierno lo que era una clara iniciativa de la oposición. «Es una maniobra ridícula y que revela muy poco respeto por el Pleno. El Gobierno de Orihuela no había adoptado ni un sólo paso administrativo para adherirse a la agencia y, casualmente, justo después de que Cambiemos hiciera el trabajo formal para iniciar el procedimiento, el Gobierno abre otro expediente en lugar de tramitar la iniciativa original». También ha advertido que el expediente de Aix obliga al pleno a votar sobre quién represente al Ayuntamiento en esta institución cuando es una decisión que corresponde a la alcaldía con posterioridad.

Además, Cambiemos señala que es «vergonzoso lo que ha hecho (o lo que le han pedido hacer) el Director General de Urbanismo del Ayuntamiento». Así, Juan Ramón Mancheño firmó el 12 de diciembre (casi un mes después de que Cambiemos registrara su iniciativa) un informe de menos de una página donde se limitaba a señalar el marco legal de la propuesta sin entrar a valorar nada respecto a cómo afecta de forma concreta al Ayuntamiento. Un informe, sin propuesta de acuerdo, que es el que acompaña a la propuesta de Cambiemos. Propuesta que, según el Secretario era válida y tramitable en Pleno en términos jurídico administrativos. Sin embargo, una semana después, el 19 de diciembre, el mismo Director de Área firmó un informe mucho más extenso y con propuesta de acuerdo en el que omite la iniciativa de Cambiemos y tramita por iniciativa del Gobierno la adhesión a la agencia. Un informe con propuesta de acuerdo que, según Cambiemos, incluye cosas innecesarias, como la designación del representante ante la agencia o instar a la alcaldesa a publicar un bando anunciando la adhesión.

«La propuesta incluye cuestiones que la Agencia no refiere en su modelo adhesión, que es el que elevó Cambiemos». La misma formación de izquierdas señala que es «una maniobra infantil y absurda» del Concejal de Urbanismo para fingir que había trabajado la propuesta.

Bigastro y Serrat

Por otra parte, en la rueda de prensa se informó sobre un expediente de ocupación de unos 200 metros cuadrados que permitirá al municipio de Bigastro concluir un vial de conexión con la CV-95 en el polígono Apatel pendiente desde hace un par de años. El término municipal de Bigastro se limita prácticamente a su casco urbano con lo que algunas de sus infraestructuras requieren de tramitación oriolana para poder concluirse, como es este caso o en su día fue la cesión de la parcela de su cementerio.

“Se trata del expediente para mostrar la necesidad de ocupación de los terrenos para la ejecución de las obras de urbanización en la calle Herreros, sector D-2, del Polígono Industrial Apatel de Bigastro. En el Plan General de nuestros vecinos de Bigastro hay contemplado un vial de interconexión con la CV-95, y para poder ejecutarlo es necesario acometer una expropiación de un tramo de 211,98 metros perteneciente a Orihuela. Para beneficiar a nuestros vecinos de Bigastro trabajamos en la tramitación”, según ha explicado Aix.

Además, en las comisiones previas al pleno se ha aprobado, como avanzó INFORMACIÓN, por unanimidad -también con el voto de la ultraderecha de Vox- para nombrar hijo adoptivo de la ciudad a Joan Manuel Serrat, el gran difusor de la vida y obra del poeta oriolano Miguel Hernández a través de sus composiciones basadas en las obras del autor oriolano.