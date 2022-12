El Ayuntamiento de Torrevieja tardó años en dar con los propietarios de un solar urbano que ocupa con un vallado de obra la mitad de una acera del centro de la ciudad. Cuando logró notificar la reclamación que exigía la restitución de la legalidad urbanística ha aceptado la alegación de quienes han recibido el expediente municipal porque no eran «exactamente» los titulares de la parcela. Y a continuación ha archivado el expediente de disciplina urbanística.

El portavoz del grupo municipal socialista, Andrés Navarro, cuestionó en el pleno de noviembre la gestión municipal en este asunto y dio a entender que la aparente ineficacia municipal podría tener mucho que ver con los propietarios del solar, muy vinculados a la actividad inmobiliaria y promoción de vivienda turística en Orihuela y Torrevieja. Los titulares alegaron que el expediente iba dirigido a los «herederos de» el propietario original y no a cada uno de los dueños con nombre y apellido. Y el área de Urbanismo a cargo del director general Víctor Costa ha aceptado el argumento.

Archivado

El caso es que el expediente ha caducado y no se ha reabierto. Los socialistas han reclamado al alcalde Eduardo Dolón, que no respondió a la queja del grupo municipal en el pleno, que ordene la reapertura del expediente, ya que el primer edil, aunque no es el área de gobierno en la que más se prodiga públicamente, es también concejal de Urbanismo. El expediente de disciplina se abrió en 2018 al comprobar los técnicos municipales que ese tramo de calle era una auténtica ratonera, impracticable para un peatón.

Da la impresión de que Urbanismo, concejalía responsabilidad del alcalde, está actuando en consideración a los propietarios de la parcela que ocupa la acera. Unos conocidos promotores de Orihuela. Andrés Navarro - Portavoz del PSOE de Torrevieja

Muro de contenedores

Es la acera más difícil, estrecha e intransitable del centro del casco urbano de Torrevieja. Está justo en paralelo al popular paseo de Juan Aparicio y a diario es transitada por docenas de peatones, incluso en invierno. De apenas 40 centímetros de anchura en algunos tramos de la calle Ramón y Cajal entre Zammit y la plaza Fernando Gómez, además cercados por una batería de contenedores desvencijados. Imposible para carritos de bebé, una silla de ruedas o vehículos de movilidad personal. Lo que obliga necesariamente a todos los peatones a bajarse a la calzada, con los coches.

Con el condicionante de que el departamento de Ocupación de Vía Pública y sus agentes de la Policía Local, no considera que esta falta de accesibilidad impida que en la acera de enfrente se pueda ubicar además la terraza de un conocido restaurante local.

Otros casos

Navarro recuerda que no es tan difícil restituir la legalidad urbanística. Por ejemplo, el Ayuntamiento actuó para retranquear el vallado de una parcela sin construir en la confluencia de las calles Ramón Gallud y María Parodi, o en Apolo con Diego Ramírez, lo que ha permitido el paso de peatones. «Lo de coger parte de la acera con la valla es una práctica que se explica en la necesidad de que el perímetro no se venga abajo si se hacen obras y un subterráneo», señala Navarro, que es arquitecto.

Pero en este caso el muro lleva en el mismo sitio más de una década sin que se haya iniciado obra alguna. De hecho, la parcela se ha estado utilizando como aparcamiento y parte de ella también para acoger un local de hostelería provisional.