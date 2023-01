El Ayuntamiento de Torrevieja avanza en el trámite de los rascacielos de 82 metros en Sinforosa al margen de Costas

El Diario Oficial de la Generalitat publicó el 20 de diciembre el anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja de exposición pública del programa de actuación integrada (PAI) de los dos rascacielos de 82 metros junto al parque de Doña Sinforosa y la playa del Acequión de Torrevieja. El periodo de exposición y presentación de alegaciones es de 45 días hábiles.

Lo que se había indicado públicamente por parte del gobierno local del PP tras la aprobación en pleno hace ahora un año del estudio de detalle, recurrido por la vía contenciosa por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de Costas, es que la empresa solo requería de una solicitud de licencia de obra y visto bueno al proyecto de urbanización para iniciar la construcción de las torres. Ahora sin embargo aparece esta nueva tramitación de la que el alcalde y concejal de Urbanismo, Eduardo Dolón, no ha informado públicamente.

Web municipal

El PAI, que también contempla un convenio urbanístico con el Ayuntamiento cuyos detalles -junto al resto de la propuesta- se pueden consultar en la página web municipal, estaría vinculado al hecho de que la empresa promotora, ligada al empresario oriolano Trinitario Casanova, no cuenta con el cien por cien de la propiedad en la que se va a actuar, unos 9.819 metros cuadrados ya que el parque de titularidad pública no se contabiliza. Tiene el 83% del ámbito de actuación y quiere asegurarse el reparto de cargas y obligaciones del resto de la propiedad ajena a la iniciativa de los rascacielos, propiedad que ha presentado, al igual que Costas, un contencioso administrativo contra la aprobación del estudio de detalle.

Inversión

La información pública explica que la construcción de las dos torres -26 plantas- tiene un coste estimado de 26.052.000 euros para 280 viviendas, en la que se prevé una ocupación media de unas 500 personas. El 50% debe ser bajo la fórmula de hotel, aunque a la promotora ya se le ha colado en alguna de sus iniciativas de marketing que serán apartamentos turísticos. El Ayuntamiento asegura que si la mitad del uso no es hotelero no lo autorizará. El proyecto de urbanización, al margen de las torres, requiere de un desembolso de otros 4,8 millones de euros de la iniciativa privada.

Esta información publicada no modifica la polémica reordenación del parque sobre suelo público de Doña Sinforosa. Sigue contemplando una zona verde integrada con una explanada en el entorno de los rascacielos -pensada para que los compradores puedan acceder a la playa- y al resto de la fachada marítima de Torrevieja a través de una pasarela peatonal sobre El Acequión, que se quiere levantar sobre dominio público de Costas y suelo de Patrimonio del Estado.

Ahora sí cuantifica los árboles que va a talar , 13 ejemplares, que justifica en que no «son compatibles» con el proyecto por su «escasa relevancia o estado de preservación». Entre esos árboles a talar, siempre según el criterio de la empresa, no están de momento los de mayor porte: los eucaliptos y pinos que taparían las vistas ya que en algunos casos su altura es de hasta cinco pisos. En el plano sobre la actuación en el parque muchas zonas con árboles, sobre todo las que están situadas junto al muro perimetral que se derriba, ni siquiera están contempladas.

Alicante City

Al expediente de tramitación de estos rascacielos se han presentado dos procedimientos judiciales por la vía contencioso administrativa a raíz de la aprobación del estudio de detalle hace doce meses. El presentado por el propietario particular afectado por la remodelación en la avenida de Gregorio Marañón y el registrado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Este último advierte al municipio que las torres vulneran la ley de Costas porque la modificación del Plan General que ampara la construcción en altura en primera línea en Torrevieja, aprobada en 2010, no fue informada por Costas. Este contencioso, de momento, no paraliza la tramitación de la iniciativa urbanística. También señala que considera que los terrenos sobre los que se va a construir no están urbanizados por lo que los ámbitos del dominio público, zona de tránsito y servidumbre de protección les afectan en mayor medida que las zonas ya consolidadas y reconocidas desde que se aprobó el deslinde definitivo en 2015.

Además, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante ha anticipado, como ha hecho en las distintas fases de tramitación del proyecto, que presentará alegaciones a la actual exposición pública del proyecto. La empresa que figura ahora impulsando el proyecto es Alicante City, ligada también al promotor Trinitario Casanova, pero es Baraka la que está promociando la venta de pisos, con una espectacular instalación en la propia finca.

Cambios de nombre

La promotora ha modificado en varias ocasiones el nombre comercial del proyecto, y lo ha denominado Torres Doña Sinforosa -como el paraje junto al que está ubicado-, Torres Baraka y ahora, de nuevo, Torres Sinforosa (sin el Doña).

La última promoción inmobiliaria en redes sociales destaca la presencia de tres marinas deportivas bahía de Torrevieja, la playa del Acequión, el proyecto de construcción de la zona de ocio del puerto ahora en obras e incluso una recreación bastante artificial de la superficie verde resultante de la transformación de parque romántico de Doña Sinforosa. La arquitectura de las torres queda en segundo plano.

La playa "artificial"

Al tiempo que la promotora destaca la ubicación privilegiada de las torres en primera línea la documentación técnica degrada el valores ambiental de la propia playa del Acequión asegurando que su aportación de arena es «artificial» por los espigones del puerto -aunque la playa estaba en el mismo lugar antes de la construcción de la rada portuaria- y asegura que la protección del Pativel, la infraestructura verde del litoral no afecta al proyecto. Insiste también, frente a la reclamación de Costas, en que la parcela está insertada en la trama urbana desde hace décadas y es considerada como urbana desde 1986.