La fiesta masiva de Navidad en La Zenia en Orihuela Costa carecía de permiso de Costas

La multitudinaria fiesta de Navidad en la playa Cala Bosque (L Zenia) de Orihuela Costa se llevó a cabo sin ningún tipo de autorización previa del Ayuntamiento de Orihuela a la dirección provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica. Es lo que se desprende de la respuesta recibida por el concejal Dámaso Aparicio (PP) a una pregunta sobre este asunto dirigida al concejal de Playas, Antonio Sánchez (Cs). El edil responsable del área responde que no se abrió expediente de solicitud de autorización a Costas.

Gran celebración

La fiesta congregó a miles de personas que llenaron una de las playas más populares de Orihuela entre barbacoas, consumo de bebidas alcohólicas prohibido por la legislación -si es un evento en dominio público no autorizado-, música y disfraces.

Es una fiesta que no tiene convocatoria oficial. Se celebra de forma espontánea desde hace muchos años. La Concejalía de Seguridad y la Guardia Civil sí dispusieron de un amplio dispositivo para regular el tráfico, porque anticipan la masiva afluencia de vehículos a la zona. Pero el Ayuntamiento no solicitó el permiso a Costas para la ocupación del litoral para una actividad distinta al baño y la estancia en la playa.

La invasión del litoral incluyó los restos dunares con vegetación en recuperación donde la propia administración de Costas ha realizado una importante inversión, pisoteados por el paso constante de visitantes, pese a que la zona está acordonada.

Invisible administrativamente

Las administraciones locales no suelen solicitar permiso para fiestas en la playa que no impulsen. Hacen como si no conocieran que se van a celebrar. Es una forma de que Costas no se dé por enterada, -y eludir el rechazo casi seguro a la petición-, y de que ni el municipio, ni el departamento del Ministerio sean responsables de las consecuencias.