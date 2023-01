La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), con el apoyo del Ayuntamiento de Torrevieja, continúa con los trabajos de recuperación de los hábitats de sabinares y enebrales costeros, a través de la implantación de 200 nuevas sabinas de las dunas (Juniperus turbinata) en el Paraje Natural Municipal “Molino del Agua” de La Mata, según ha informado el concejal de Medio Ambiente, Antonio Vidal.

Enebros

Juan Antonio Pujol, biólogo municipal, ha anunciado que en breve estas sabinas se acompañarán de una treintena de enebros costeros (Juniperus macrocarpa) cedidos para la recuperación de esta especie gracias a la colaboración del Servicio de la Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València.

Las tareas se enmarcan en los trabajos de recuperación de los sabinares y enebrales costeros, un bosque abierto adaptado a las duras condiciones de las dunas y que está considerado hábitat de interés comunitario por la Unión Europea.

Extinguidos

El objetivo de la actuación es reforzar la recuperación de estos bosques dunares, una formación prácticamente desaparecida pero de la que existen referencias en la Edad Media y en la Edad Moderna. De hecho, tanto el enebro como la sabina se encontraban extinguidos en el sur de la provincia de Alicante, quedando algunos ejemplares del primero en el norte de la provincia (entorno de Benidorm, Xàbia, Cabo de la Nao) así como en la dehesa de El Saler (València), mientras que los escasos ejemplares de sabina de las dunas quedaron relegados en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (Murcia).

También se han introducido ejemplares de lentisco (Pistacia lentiscus), arbusto que alcanza grandes dimensiones y que da nombre a “La Mata” y otras especies adaptadas al escenario de calentamiento global, como el cornical (Periploca angustifolia).

Las plantaciones han sido dotadas de riego localizado que será retirado una vez los árboles se encuentren asentados. Desde el inicio de las tareas de restauración se han implantado más de un centenar de enebros costeros y más de 600 sabinas de las dunas.

Tareas de control de especies exóticas

Además, un grupo de alumnos de la Universidad de Siracusa (Nueva York, Estados Unidos) colaboraron el sábado en las tareas de control de Especies Exóticas Invasoras (una de las principales amenazas para la biodiversidad de los sistemas dunares) mediante una actividad de voluntariado que pretende avanzar en el control y erradicación de la uña de gato o Carpobrotus acinaciformis.

Esta especie invasora tiene una elevada tasa de crecimiento, ocupando en muy pocos años extensas superficies dunares en las que resulta imposible el crecimiento de las especies de las dunas, al alterar la movilidad del sustrato e incrementar los nutrientes. Por esta razón, "los trabajos de control y erradicación" de esta especie resultan prioritarios para mantener en buen estado de conservación los espacios costero-litorales, según las mismas fuentes.

El verano pasado, alumnos de esta misma Universidad ya visitaron el proyecto de recuperación del Molino del Agua, y pretenden continuar colaborando en los próximos años en estas tareas de voluntariado en el Paraje Natural Municipal “Molino del Agua” de La Mata.

Siracusa

¿Por qué están los alumnos norteamericanos en Torrevieja? La Universidad de Siracusa cuenta con un centro en Madrid, donde los alumnos de Estados Unidos pueden pasar seis meses perfeccionando español y elegir diferentes cursos. Uno de ello lleva por título Marine Ecology of the Mediterranean Sea and North Africa. Esta asignatura programa viajes y rutas para estudiar en el lugar concreto de muchas de las temáticas que abordan en las aulas y desde que descubrieron el Molino del Agua, junto a la Albufera, las dunas del Saler de València, la reserva de Tabarca o la Reserva Marina de cabo de Palos,siempre han regresado.

La empresa de alimentación ecológica Naturgreen financia el patrocinio los trabajos de ANSE en el Parque Natural Municipal del Molino del Agua durante estos últimos años.