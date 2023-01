El Ayuntamiento de Torrevieja ha puesto en marcha una campaña de buzoneo para informar a los vecinos de la ubicación de las nuevas islas de contenedores que está instalando la empresa del servicio de recogida y aseo urbano Acciona, en cumplimiento del nuevo contrato que comenzó a desplegar el pasado julio. Una medida que ha adoptado ante las numerosas quejas vecinales por la falta de comunicación sobre el proceso.

Parte de ti

Lo ha hecho con un folleto bilingüe castellano/inglés, bajo el lema «Parte de ti», que incorpora un mapa básico del casco urbano y a continuación una extensa relación de las nuevas ubicaciones con las calles por orden alfabético.

Los folletos remiten exclusivamente a un número de teléfono de incidencias - 966 702 390-, sin respaldo de página web o de la app que Acciona aseguró que iba a poner en marcha cuando se hizo con el contrato, que cuesta dos millones de euros al mes a las arcas municipales, 400 en 15 años. Ese mismo número, indica el folleto, es el que hay que utilizar para contar con el nuevo servicio de recogida de podas domésticas puerta a puerta.

Desaparecidos

La información indica cuales son las nuevas islas de contenedores, pero, como es lógico, no señala la gran cantidad de puntos de vertido -a veces con un solo contenedor para residuos orgánicos- que ha desaparecido de las rutas de recogida diaria. Una ausencia que se ha convertido en la principal queja de los vecinos con un cambio que todavía no afecta a la mayor parte del casco urbano, pero que en zonas como Los Balcones o Punta Prima obliga a los vecinos a «embarcar» la basura en vehículos particulares para acercarla a las nuevas ubicaciones. La campaña informativa fue preparada por la anterior concejal del área Carmen Gómez, antes de dejar el cargo y se ha puesto en marcha ahora, con la gestión de la edil Diana Box.

¿Dónde está el marrón?

El problema del despliegue informativo que ha hecho el Ayuntamiento, y en el que no aparece el logo de la empresa adjudicataria, Acciona -como si el servicio fuera anónimo-, es que la mayor parte de las islas de contenedores no están todavía en las zonas que indica. Y en las que se sí están, no hay ni rastro del nuevo contenedor para restos orgánicos, el llamado quinto contenedor. Aunque en el folleto sí aparece como disponible. Quien responde al teléfono tampoco sabe cuándo van a llegar.

El resultado es que los vecinos están arrojando, sin el proceso selectivo que pide la legislación ahora, el mayor volumen de basura al contenedor «resto», donde solo deberían ir a parar residuos como perchas, pañales, polvo y pelusa, platos rotos... Con lo que el objetivo de reciclaje por el que se paga se incumple del todo. En origen y en las plantas de tratamiento.