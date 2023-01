No tengo claro si nos encontramos ante un caso de total cinismo o de hipocresía absoluta. Y es que el hecho de que la concejala de Protección Animal de Torrevieja, Concha Sala, ha tenido la audacia de presentarse en el Albergue Municipal de Torrevieja con el cura local a BENDECIR a los animales me ha dejado estupefacta. ¡WTF! Osea, a ver si lo entiendo:

Desde que está en este cargo no suministra suficiente comida para los animales y si lo hacen es de mala calidad, no abona ningún tipo de medicación para los animales enfermos (lo pagan los voluntarios), no ha organizado ni un solo acto para dar a conocer a los animales y fomentar su adopción, no hace campaña de esterilización masiva de gatos callejeros como se hacía antes, ni siquiera responde a los whatsapp de los que le solucionan las papeletas en el albergue, su concejalía tarda literalmente años para cualquier gestión administrativa como por ejemplo los carnets de los PPPs, los carnets de alimentador de colonia de gatos o responder cualquier gestión, sin hablar de las denuncias por maltrato animal que si no das con un agente de policía concienciado ya hemos visto lo que pasa.

Y tiene los santísimos (nunca mejor dicho) ovarios de hacer un reportaje televisivo en los que un sacerdote santifica a los perros dentro de sus jaulas. ¿Con qué fin? ¿Para que cuando se mueran de asco vayan al cielo?

¿Qué tal si mueves un poco ese cuerpo festero, Concha, y te pones las pilas para aportar a los voluntarios y los trabajadores del albergue una ayuda real y eficaz? O mejor aún, ¡entrégale la concejalía a alguno de tus compañeros más dinámicos! De verdad que con un poco de voluntad en el ámbito de bienestar animal se pueden conseguir muchísimos logros, ya que el PP no ha logrado ni finalizar el proyecto para el nuevo albergue, que por cierto, ya veo que se ha echado por completo pues la zona prevista para las jaulas está siendo modificada para el depósito de coches de la Policía Local.

Podréis vender todo el humo que queráis, pero en cuestiones de protección animal estáis quedando como lo que sois, unos insensibles e ineptos.