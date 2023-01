La secretaria general del pleno ha informado que las cuatro comisiones informativas previas al pleno ordinario del mes de enero previsto la semana que viene son nulas de pleno derecho porque el alcalde no delegó por decreto sus funciones como presidente de esos órganos colegiados antes de irse a Fitur.

Las comisiones informativas, que dictaminan los asuntos previos al pleno con la presencia ponderada de los concejales con representación en la Corporación, se celebraron cuando el alcalde ya estaba desde el día antes en la Feria Internacional de Turismo. Y olvidó -o no le dio importancia- decretar la delegación de funciones.

Asesoramiento

Cuando se inició la primera de las cuatro sesiones la edil Fanny Serrano alertó de que no había decreto de delegación de competencias. Algo que subrayó ayer Sueña Torrevieja. La primera teniente de alcalde, Rosario Martínez Chazarra, concejal de Turismo, también está en Fitur, por lo que la presidencia de la comisión debería haber recaído en la edil Sandra Sánchez como tercera teniente de alcalde.

PGOU e IES Libertas

Sin embargo, sin mediar decreto, la asumió el edil Federico Alarcón. Tanto Serrano como Alarcón pidieron el asesoramiento de la técnico en esta cuestión, según figura en el informe.

De ahí el pronunciamiento de la secretaria ayer viernes, un día después de las comisiones. No está claro qué va a hacer el equipo de gobierno. Si decide reeditar las comisiones deberá realizar un pleno exclusivamente con la dación de cuentas de decretos, juntas de gobierno y ruegos y preguntas porque formalmente los asuntos plenarios no estarán dictaminados.

Si opta por seguir adelante lo hará en contra del criterio de la habilitada nacional, máxima responsable de la supervisión legal de los asuntos del pleno. Entre otros asuntos está previsto que el pleno apruebe definitivamente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y la petición de delegación de competencias para impulsar la reparación y ampliación del IES Libertas de Torrevieja.

Delegación formal o informal

Fuentes del equipo de gobierno indicaron que se han celebrado comisiones sin delegación formal en muchas ocasiones sin que se haya suscitado un debate jurídico y que incluso cuando se ha detectado algún tipo de irregularidad administrativa, como la presencia de un edil que no debía participar en ellas, se han repetido en el mismo día.

Algo que, según fuentes consultadas por INFORMACIÓN, se justifica por ausencias no previstas, por situaciones urgentes o enfermedad, no por gestiones municipales previstas.

No sería la primera vez que el PP decide seguir adelante al margen del criterio de la funcionaria. La habilitada nacional advirtió en un informe hace un par de años que los asuntos de pleno no podían incorporarse sin que se diera cuenta de la transcripción de las deliberaciones de las comisiones, para no vulnerar el derecho a la información de los ediles que no forman parte de ellas. El gobierno local no ha atendido esa advertencia.