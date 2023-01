El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado a Isabel Berná como candidata a la Alcaldía de Rojales, en un acto en el que la ha exaltado como "la primera alcaldesa que tendrá el municipio".

"Isabel tiene mucha fuerza, y hoy habéis visto que está preparada para darle a Rojales el impulso que necesita. Será una de las mujeres alcaldesas que tiene el Partido Popular", ha indicado durante su discurso.

Mazón se ha comprometido a "impulsar la mejor sanidad para el área de salud de Torrevieja, porque la sanidad en el departamento se la han cargado".

Asimismo, ha asegurado que bajo el Gobierno del Partido Popular en la Generalitat Valenciana "no habrá ninguna imposición del valenciano". En este sentido, ha subrayado que "la mejor manera de impulsar una lengua es promoverla y promocionarla, no imponerla, que es justo lo que están haciendo aquí".

"No he llegado a la política solo para sumar. He llegado para multiplicar y darle a Rojales el lugar que merece", ha señalado durante su intervención en el Malecón del Soto de la localidad la candidata, una rojalera de 44 años que es funcionaria de la Diputación de Alicante, donde desempeña el puesto de técnico medio de Gestión Documental y Archivo.

Precisamente, su intención poner su experiencia de gestión en una administración al servicio del consistorio rojalero, dando "un giro de 180 grados" a la política municipal después de tres mandatos bajo el gobierno del PSOE.

Así, Berná, que en el acto ha contado con un nutrido apoyo -además de Mazón, ha estado arropada por la secretaria general del PP de la Provincia de Alicante, Ana Serna, así como de alcaldes y portavoces de las comarcas de la Vega Baja y del Bajo Vinalopó-, ha indicado que con su candidatura "vuelve la ilusión a Rojales".

Berná es popularmente conocida por una página de Facebook -Crónica Rojalera-, que cuenta con más de 3.000 seguidores, en la que proporciona información histórica, recuerdos, costumbres y tradiciones de la localidad.

Además, ha publicado el libro "Rojales. Memoria de su gobierno municipal desde 1773 hasta la actualidad", en el que recorre más de dos siglos de historia del Ayuntamiento, incluyendo capítulos de corrupción, fraudes, abusos de poder y parentescos entre regidores, además de episodios convulsos, inundaciones, terremotos y epidemias. En suma, 514 páginas y 2 kilos de información que recogen noticias, fotografías, gráficos, biografías y hasta tablas con los ingresos, los gastos y los salarios de los empleados del Ayuntamiento.

Después de recorrer 248 años de historia, con más de un centenar de alcaldes, y realizar entrevistas a los tres últimos regidores, ahora aspira a entrar en las actas municipales.

El grupo municipal del PP sufrió durante el anterior mandato una profunda crisis en la que una parte de su militancia acabó en Ciudadanos, cuya candidatura logró tres concejales frente a los dos con los que cuentan ahora los populares. La decisión intenta hacer borrón y cuenta nueva en la trayectoria de los populares, que también se ven superados en las municipales por la opción independiente del Pader.