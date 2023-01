Manolo Ortuño lleva vinculado a los Moros y Cristianos desde joven, en los años 80. Más de 30 años de experiencia en la fiesta. Pertenece a los Moros Escorpiones, ocupando diversos puestos en su junta directiva y siendo su embajador en el año 2000. Ahora lidera la Asociación de Moros y Cristianos «Santas Justa y Rufina» de Orihuela desde la dimisión de José Vegara, que renunció al cargo para ser el candidato del PP a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo.

PREGUNTA: Recientemente ha asumido el cargo de presidente. ¿Cuáles son sus objetivos?

RESPUESTA: Asumí el cargo en octubre, tal y como mandan los estatutos, porque era vicepresidente, desde 2016. Mis objetivos son dar continuidad a ese trabajo que iniciamos entonces. Es decir, dotar de una mayor relevancia a la fiesta, centrándonos en su aspecto más cultural e histórico. Además, darle más espectacularidad a las entradas moras y cristianas, incentivar la zona del puente nuevo, mejorar la comunicación con las comparsas, facilitar el tema administrativo y crear un espacio festero que cada día vaya superando las expectativas de todos nosotros.

P: También se sanearon las cuentas.

R: Cuando entramos en 2016 la asociación estaba con ciertas dificultades que asumimos. Nos pusimos a trabajar con ahínco y corazón y hoy el aspecto económico ha ido mejorando y creciendo. Una muestra de la buena salud es la ampliación de las bandas de música que la asociación pone a disposición de las comparsas para los desfiles. Para el Día del Pájaro y la ofrenda de flores hemos duplicado las bandas de música, pasando de 11 a 20, para que cada -son 18 (diez del bando moro y ocho del cristiano)- una lleve su propia banda.

P: ¿Qué medida ha tomado desde que has asumido el cargo?

R: Hemos presentado el Observatorio de la Accesibilidad. Estamos convencidos de que nuestra fiesta debe de abrir las puertas a cuanta más gente mejor y nos ha parecido muy importante seguir trabajando en este proyecto para dotar a nuestra fiesta de espacios donde los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales puedan disfrutar de nuestra fiesta y puedan vivir con ella como la vivimos los demás.

P: ¿Cómo se presenta este año la fiesta? ¿Habrá cambios y novedades?

R: Arrancamos el año de fiesta. Este fin de semana tenemos el Medio Año Festero. Ya en el mes de julio, tendremos nuestras fiestas con el formato habitual. Se seguirá trabajando en el espectáculo. El nombramiento de la nueva Armengola se realizará en una reunión extraordinaria a finales de febrero, como viene siendo costumbre, tras el Mercado Medieval, que será el próximo fin de semana.

P: El año pasado hubo una doble polémica con la Entrada Mora, por las acusaciones de racismo -al hacer su aparición el embajador sobre un trono porteado por subsaharianos- y por la duración del desfile, que hizo que muchos se perdieran la exposición pública del Oriol en el balcón del Ayuntamiento. ¿Se ha tomado alguna medida para que esta vez no ocurra?

R: Quiero dejar constancia de mi incomprensión a la polémica porque fue creada por algo que sucede cada año; es decir, es una representación teatralizada. El asunto se derivó a un lugar donde no le correspondía. En cuanto al horario, estamos condicionados por el tema del Pájaro. Es cierto que se cometieron ciertos errores y se llegó tarde al Pájaro. Está condicionado por la fecha del 17 de julio. A las 24 horas se hace la exposición pública de la Gloriosa Enseña del Oriol. Este año cae lunes, por lo que no hay posibilidad de que ninguna entrada coincida. El domingo por la tarde tendrá lugar el desfile infantil, que termina pronto para que nos dé a todos tiempo para acudir al balcón del Ayuntamiento y al nombramiento y posterior discurso de nuestro alcalde o alcaldesa y al Síndico.

P: ¿Habrá espectáculo?

R: Todas las entradas de los embajadores tienen su espectacularidad y algo significativo. Ellos y la comparsa trabajan con mucho ahínco durante todo el año para ofrecernos un espectáculo digno de ver Este año desfilará en primer lugar el bando moro, a cargo de la comparsa Moros Almohábenos. Tanto ellos como el cristiano, con la comparsa Caballeros de Santiago, me consta que están trabajando para ofrecernos una visión muy particular de la Reconquista. La expectación no tiene que ser menor este año. Seguro que nos sorprenderá. Tendremos dos embajadas para recordar.