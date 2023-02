Los Sindicato General de Aguas de Dolores y la oposición del Ayuntamiento de este municipio del Partido Popular y Ciudadanos han expresado su rechazo frontal a las previsiones de infraestructuras contra inundaciones impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que en su opinión van a convertir al término municipal dolorense en la principal zona de "sacrificio" del Segura en caso de DANA.

Es decir, que el suelo de Dolores será la principal alternativa al desagüe del Segura y de su red de riego tradicional cuando se produzcan inundaciones a través de la construcción de un corredor verde -en esencia ensanchar con motas la capacidad de los canales de riego- y la recuperación ambiental del Hondo de Amorós, un humedal desecado a medio camino entre El Hondo de Elche y la desembocadura del Segura en Guardamar.

Algo que viene recogido en los proyectos planteados en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la CHS y que están comenzando a ser tramitados por la entidad de cuenca a través de su exposición pública.

"Escampar el agua no es la solución"

Joaquín Gilabert, secretario del Sindicato de Aguas, que agrupa a 1.600 regantes, señala que lo que ha preparado la CHS "no es un plan, es escampar el agua del Segura por Dolores cuando no quepa en el río. Quieren que asumamos hasta 150 metros cúbicos por segundo, un tercio de lo que es capaz de recibir el cauce del Segura a su paso por Orihuela", señala el representante de los regantes tradicionales. "Sabemos que Dolores es la zona que por gravedad está situada en la parte más baja de la Vega. Eso no significa que la solución sea tirarla a Dolores", recalca.

Para el sindicato de regantes la CHS debería plantearse sobre todo cómo ampliar la capacidad del Segura para evacuar el agua que llega desde Murcia al mar, y considera que el proyecto de renaturalización, que pretende recuperar los meandros para ese objetivo, es totalmente insuficiente.

Declaración institucional

El Partido Popular, encabezado por José Manuel Guerrero, y Cs han sumado sus firmas para reclamar al alcalde socialista Joaquín Hernández un pleno extraordinario en el que se aborde este asunto después de que, según los populares, el primer edil incumpliera su promesa de que se abordara tramitando una declaración institucional en contra de las obras de toda la Corporación en ese sentido que se iba a realizar el 2 de febrero de 2023.

La petición de pleno extraordinario firmada por los tres concejales del PP y los dos de Cs indica que desde el pasado 18 de enero de 2023 el Sindicato de Aguas de Dolores ha venido informado a todos los grupos municipales del Ayuntamiento sobre las obras proyectadas por la CHS y la Generalitat Valenciana y que, a su juicio, "convertirán a nuestro municipio en Zona de Sacrificio para desviar los caudales que el Río Segura no pueda soportar en momentos de grandes avenidas".

Hondico

En la petición de pleno se pide que se someta a votación la declaración institucional, una campaña de divulgación y explicación de las consecuencias que provocará el Corredor Verde Campaneta – Hondico en Dolores y una recogida de firmas, que ya ha comenzado, de apoyo a la declaración institucional realizada en contra de la ejecución del Corredor Verde Campaneta – Hondico en Dolores. PP y Cs le ponen fecha y hora a la sesión extraordinaria para el 9 de febrero.

Grave riesgo de subsistencia

Para estos grupos y el Sindicato de Riegos "estas obras ponen en grave riesgo la subsistencia del pueblo de Dolores, puesto que incluso se vienen a denominar por estas administraciones como zonas de sacrificio al pretender aliviar los excesos del río Segura a través de, a su paso por nuestro municipio, el trazado del Azarbe del Acierto".

Este diario ha intentado contar este martes con la valoración del alcalde Joaquín Hernández sobre la iniciativa de los regantes y la oposición.

Dolores siempre se inunda

Desde el punto de vista geográfico e hidrológico es difícil que Dolores deje de ser esa zona de sacrificio que señalan los técnicos. En realidad siempre lo ha sido al situarse a cola de la red de riego del Segura -que no pasa por su término- y contar con la superficie a la cota más baja, a mayor profundidad, de toda la planicie de la comarca, además de recibir una parte de los aportes de los barrancos y torrentes de la margen izquierda de la cuenca del Segura en la Vega Baja. Es decir, el agua va a parar a Dolores y San Fulgencio, sí o sí, cuando se desborda del río de las acequias y azarbes de riego solo por efecto de la gravedad.

"Pero una cosa es que sepamos que estamos en lo más hondo, y que el agua baja en pendiente y otra que no lo resuelvan con una obra que le dé al cauce del río mucha más capacidad. Además tampoco han pensado en cómo van a dirigir todos esos caudales hasta el Hondico porque la pendiente es muy escasa.El río se rompió por nueve sitios antes de romperse en el puente de Algorfa en la DANA de 2019y es ahí donde hay que actuar", recuerda por su parte, Gilabert. Por ese punto dejó escapar hasta 20 hectómetros en apenas cuatro días que anegaron parte de Almoradí, la mayor parte de Dolores y San Fulgencio.

La idea de la CHS es que cuando vuelva a ocurrir una avenida de agua -algo que va a volver a suceder- el territorio esté mejor preparado para asumirla a través de esos corredores verdes que aprovechan los trazados de la red de riego tradicional para que las pérdidas por inundación y los días que las tierras estén bajo las aguas -en algunos casos hasta dos meses en la DANA de septiembre de 2019-se reduzcan de forma sustancial.

Motas

La realización de motas a lado y lado de la red de riego solo tendrían la función de contener el agua en el momento que se necesitara para rebajar el caudal del Segura, siempre según indican los primeros proyectos. Incluso se ha llegado a plantear compensaciones para los suelos incluidos dentro de las zonas de sacrificio, que además de cumplir la función de reducir la avenida del río y su red de riego tienen el objetivo de laminar los caudales, y que circulen con menos fuerza antes de llegar a la desembocadura, donde también está previsto actuar para mejorar su capacidad de desagüe. Esa actuación se complementa con la renaturalización del río, que recupera los meandros para laminar el agua y la realización de presas en las cabeceras de las principales ramblas, en especial en el río Chícamo-Abanilla.