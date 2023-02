El Ayuntamiento de Torrevieja y la asociación local de comerciantes (Apymeco) han presentado este lunes la séptima edición del Bono Consumo, con una inversión municipal de 500.000 euros y una inyección económica de un millón de euros.

Este importe supone una cuantía total de inversión en las siete ediciones de 4.441.139 euros destinados a los sectores productivos de Torrevieja desde que se iniciaron las campañas en 2021, "que se transforma en el doble con una inyección de 8.882.278 euros". La presentación ha corrido a cargo de la concejala de Comercio, Rosario Martínez y del presidente de Apymeco, Jorge Almarcha.

CITA PREVIA DESDE MAÑANA MARTES "HASTA EL FIN DE EXISTENCIAS"

En esta nueva campaña de Bono Consumo, las citas previas para adquirir los bonos de manera presencial comenzarán a repartirse desde mañana martes, 7 de febrero, hasta fin de existencias, en la oficina de Comercio y Ocupación de Vía Pública, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Rosario Martínez indicó que durante la anterior campaña de diciembre de 2022 llegaron a atenderse hasta 500 solicitudes diarias. La nota de prensa no aclara cuál es el límite total del número de citas previas que se van a liberar -en un principio 5.000 si todas fueran para la venta presencial-.

VENTA DE BONOS PRESENCIALES

La venta de bonos presencial de esta séptima edición será del 13 al 28 de febrero, en horario de 8:00 a 18:00 horas.

CANJEO DEL 1 DE MARZO AL 1 DE ABRIL Y VENTA DE BONOS ONLINE

Por último, los bonos adquiridos previamente se podrán canjear en los establecimientos adheridos desde el 1 de marzo al 1 de abril (ambos inclusive), y la venta de bonos online se abrirá también el 1 de marzo. En la última edición del bono consumo se adhirieron más de 340 negocios, sobre todo pequeño comercio y hostelería, pero también otros como autoescuelas, asesorías o ludotecas, entre otros.

No hay una cantidad de dinero reservada para la venta on line. Se dispondrá el montante de los 500.000 euros que haya quedado de la venta presencial. Aunque la nota de prensa facilitada hoy no lo dice se exigirá el certificado electrónico para verificar la identidad de los compradores en el caso de la venta online.

REQUISITOS

Todas aquellas personas que deseen adquirir bonos en la venta presencial con cita previa deben cumplir con los siguientes requisitos:

-Presentarse con su DNI/NIE original, personal e intransferible.

-Tener una tarjeta de crédito o débito habilitada por su banco para compras online.

-Haber solicitado cita previamente.

100 EUROS POR CADA DNI

Los consumidores podrán comprar por cada DNI/NIE un valor máximo de 100€ en bonos al consumo, de los cuales solo pagará 50€. Para que pueda ser aplicado un bono en la compra "es requisito indispensable y obligatorio presentar el DNI/NIE antes del pago en el propio establecimiento", así como el bono descuento en formato impreso o digital.

COMPROBACIONES DE DNI ACUMULADOS

Una misma persona podrá canjear más de un bono en la misma compra o gasto. Si la compra es realizada con varios bonos de varias personas, deberán comprobarse los diferentes DNI asociados a los bonos.

Los bonos tendrán un valor de 10 y 20 euros, de los que el cliente aportará la mitad del importe, es decir, 5 y 10 euros, por lo que cada comprador tendrá un descuento del 50% en las adquisiciones o consumiciones.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 836 942 361

Se ha habilitado un teléfono para información o cualquier incidencia (865 942 361) a partir del 13 de febrero, así como un servicio de soporte técnico mediante dos correos electrónicos (soporteapymeco@gmail.com y bonoconsumo.torrevieja@netrotec.com).

#TORREVIEJA Aquí nos cuentan los detalles de la nueva campaña de bono consumo. Y ya es la séptima. Posted by Información Vega Baja on Monday, February 6, 2023

Habrá octava

Rosario Martínez ha indicado que habrá una octava campaña supeditada a la financiación de la Diputación Provincial, que ya aportó una parte del montante del pasado mes de diciembre. Martínez Chazarra ha matizado que el municipio no ha querido esperar a que esa nueva campaña estuviera preparada para lanzar la local.

En este sentido Almarcha ha dicho que es importante lanzar el bono consumo ahora, durante los tres primeros meses del año, previos a Semana Santa, cuando se produce una minoración de las ventas.

Al igual que era importante en diciembre para evitar, en la medida de lo posible, la migración de compradores a las grandes superficies comerciales de Torrevieja y Orihuela Costa.