El PSOE Callosa de Segura ha recurrido la Oferta de Empleo Público (OPE) del ejercicio 2022 del Ayuntamiento por no ajustarse al ordenamiento jurídico «hasta el punto de poder considerarse nula de pleno derecho», afirma a este periódico el concejal socialista Fran Maciá, que explica que el objetivo es que se proceda a analizarla y modificarla a la legalidad vigente, buscando de esta manera «evitar perjuicios futuros a nuestra administración».

El grupo municipal socialista ha impugnado la OPE que se aprobó por decreto a finales de diciembre. En este sentido, recuerdan que el principio que rige una oferta de empleo es el de evitar posibles arbitrariedades y posibilitando que los potenciales destinatarios de la oferta tengan un conocimiento más exacto de las plazas que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. Por ello, el PSOE considera que la oferta publicada no se ajusta a este principio esencial del ordenamiento jurídico y, además, contraviene determinados preceptos legales. Por ejemplo, se oferta una plaza vacante de psicólogo que se encuentra ocupada. Además, dentro de la plaza de arquitecto no se distingue si se trata de arquitecto técnico o superior y, por tanto, no es posible saber si se ajusta o no a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vigente. En cuanto a la plaza de ingeniero, no se especifica si se trata de técnico o superior, por lo que tampoco puede saberse si se ajusta a la RPT vigente.

Asimismo, el grupo municipal ha advertido errores en los puestos de jefatura ofertados por medio de promoción interna. Así, indica Maciá que del análisis de la plantilla municipal aprobada para el año 2023 como anexo a los presupuestos municipales, es inviable cubrir las plazas por medio de la promoción interna, volviendo esta OPE «ineficaz de todo punto y contraria al principio de eficacia administrativa», ya que «en una actuación más conforme a los principios de eficacia administrativa y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, se deberían ofertar dichos puestos y, posteriormente, proceder, en su caso, a una promoción interna».

Por su parte, desde el Ayuntamiento sostienen que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están lo están estudiando para dar un respuesta ajustada a la normativa y legalidad vigente. En cualquier caso, añaden que esta oferta ha sido aprobada en mesa de negociación, sin que ninguno de los sindicatos haya puesto de manifiesto objeción alguna.

Además, destacan el trabajo realizado para sacar adelante una RPT que no existía, asignando funciones a los funcionarios por primera vez en la historia del Ayuntamiento: «Hemos sido los únicos que nos hemos preocupado por dotar a la administración de una estructura acorde al siglo XXI», afirman.

Con todo, continúan, «si existen errores en la RPT se corregirán, porque el PP de Callosa siempre opera dentro del margen de la legalidad». Así, apuntan que se ha tramitado acorde a los informes de personal, secretaría, intervención y subdelegación, «no como la RPT que modificó el PSOE en 2017 y 2018 para consolidar complementos de productividad como específicos sin enviar a Subdelegación de Gobierno y sin informes», concluyen.