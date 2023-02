Vecinos de la comunidad de propietarios Villacosta II, en la calle Picos de Europa en Orihuela Costa, denuncian que el bar contiguo al edificio se ha apropiado de unos 360 metros cuadrados de zonas comunitarias. Donde incluso había una piscina y debería ser un patio de luces, el local ha instalado salones cubiertos y una terraza con una barra de 20 metros, varias mesas y cuatro chimeneas para las barbacoas. Karaoke, bingo, partidos de fútbol, música... Olores y ruidos a escasos metros de los dormitorios de las viviendas.

Así, han remitido varios escritos al Ayuntamiento de Orihuela manifestando que esta situación la llevan soportando desde que los nuevos propietarios compraron el local hace 16 años, cuando, según ellos, acapararon las zonas comunes y sobre la piscina se construyó uno de los salones.

Además, advierten a la administración local de que el consistorio lo está permitiendo en contra de las propias cédulas urbanísticas que emitió en 2009 y 2018. Según el catastro, el uso principal del local es de "almacén y estacionamiento". Incluso, un informe urbanístico de los servicios técnicos municipales afirma que "la actividad de bar no es compatible urbanísticamente, ya que se ubica sobre zona común de parcela de uso residencial con edificabilidad agotada".

Los vecinos también han solicitado al Ayuntamiento que se aplique la normativa sobre locales al aire libre, que establece que no se podrán instalar aparatos reproductores de imagen y/o sonido en terrazas, salvo en situaciones excepcionales y previa autorización.

Las escrituras

El dueño del bar sostiene que en los años 80 el constructor no escrituró ese espacio porque los vecinos no querían piscina, aunque esta se mantuvo hasta principios de los años 2000. Los propietarios del residencial argumentan que de los 500 metros cuadrados de superficie solo 140 corresponderían al local. Los otros 360 estarían en el limbo.

En cualquier caso, defienden los vecinos, según la normativa "en un régimen de propiedad horizontal es elemento común todo lo que no conste configurado expresamente como elemento privativo, y a la inversa la configuración y descripción de un elemento privativo no puede incluir (ni siquiera en parte) elementos comunes ni parte proporcional de elementos comunes". Es decir, "lo que no está en una escritura es de todos", afirman.

Por su parte, el propietario del local indica que el único afán de unos pocos vecinos -no de toda la comunidad-, que ni siquiera viven en el edificio, es que un pequeño negocio cierre sus puertas. Para los vecinos es un ejemplo de "aberración urbanística", en una zona de crecimiento urbanístico rápido y sin orden que ha dado lugar a viviendas sin cédula de habitabilidad y urbanizaciones sin recepcionar.

Precisamente, la Asociación de Vecinos de Cabo Roig y Lomas ha elaborado el "Programa de mínimos de los vecinos de Orihuela Costa" (aquí el pdf), que es el resultado de una consulta entre sus 300 socios para detectar las actuaciones críticas y prioritarias para acabar con el histórico déficit de servicios e infraestructuras que sufre el litoral a lo largo del próximo mandato 2023-2027.

Entre las 110 propuestas que debe acometer el Ayuntamiento para solucionar las graves deficiencias que sufre el litoral oriolano, se incluye la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana Sostenible del municipio, regulando debidamente la construcción de vivienda nueva y adaptándola a las limitaciones de recursos hídricos y de movilidad por las características de la N-332, además de revisar los planes urbanísticos de Orihuela Costa cuyas viviendas carezcan de cédula de habitabilidad y la regularización paulatina de urbanizaciones sin recepcionar, dándoles los servicios de los que carecen.