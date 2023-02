Es la segunda vez en cinco meses que se lleva a cabo el vaciado del cauce urbano del río en Orihuela. En septiembre se realizó la misma operación para que el juzgado privativo de Callosa de Segura pudiera instalar una nueva compuerta automática en la toma de agua de su canal de riego. Actuación que la CHS también aprovechó para llevar a cabo la retirada de lodos cuya acumulación rebaja la capacidad de evacuación del cauce.

Para acometer estos trabajos de retirada de sólidos -plásticos y residuos vegetales "bardomeras"- que se acumulan en la toma de la cuarta presa de Orihuela que suministra agua a estos regantes de la Vega Baja es necesario actuar con maquinaria para lo cual es preciso bajar el nivel del caudal circulante en el momento en el que comiencen las labores de limpieza de la toma de la acequia de Callosa.

En este sentido, desde la Comisaría de Aguas de la CHS se dio las instrucciones para reducir el desembalse en la presa de Ojós para que, de este modo, el caudal descienda en Orihuela lo suficiente para que la maquinaria pueda entrar el cauce y realizar estas tareas de limpieza durante este martes y miércoles. La bajada de caudal circulante será apreciable a partir de la tarde de este martes.

Una vez estos trabajos finalicen, el caudal circulante volverá a su situación ordinaria hecho que está previsto suceda a lo largo de la jornada de este jueves.

Desde la CHS han querido agradecer la coordinación llevada a cabo con los Juzgados Privativos de Aguas de Callosa de Segura y de Orihuela. El organismo de cuenca también ha avisado de esta situación al Ayuntamiento de Orihuela.

¿Qué es un azud?

Los azudes del cauce urbano del Segura es una construcción en el río que permite la acumulación de aguas para su posterior desvío y uso a canales de riego.El azud es sinónimo de presa, aunque con unas características singulares: no tiene una excesiva altura, no sobresale del cauce del río y no almacena una gran cantidad de agua: la suficiente para que alcance el nivel de las tomas de las distintas acequias de aguas vivas del sistema de riego tradicional de la Vega Baja. El recorrido del Segura entre el límite con Murcia y la desembocadura cuenta ocho de estas construcciones. La mayor parte son de origen islámico aunque su estructura de sillería actual es medieval.

-Nº 1: Azud de Las Norias (Orihuela)

-Nº 2: Azud de Los Huertos (Orihuela)

-Nº 3: Azud de Almoradí (Orihuela casco urbano)

- Nº 4: Azud de Callosa y Catral (Orihuela casco urbano)

- Nº 5: Azud de Alfeitamí (Benejúzar- Almoradí)

- Nº 6: Azud de Formentera (Formentera del Segura-Benijófar)

- Nº 7: Azud de Rojales

- Nº 8: Azud de San Antonio o de Guardamar del Segura

Los dos azudes de Orihuela en los que está trabajando la CHS son los que corresponden al azud de Almoradí y el azud de Callos de Segura y Catral.