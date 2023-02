El Ayuntamiento de Rojales ha iniciado dos actuaciones subvencionadas por el Plan Vega Renhace contra inundaciones. Las obras mejoran el drenaje en la zona urbana del entorno de la plaza de Los Suizos y reformarán la estación de bombeo de aguas residuales de «La Bernada». Están subvencionadas con 435.887 euros (IVA incluido) La empresa adjudicataria ha sido Pyco Proyectos Constructivos, con una rebaja de solo diez mil euros sobre el precio de licitación.

Plaza Suizos

En la Plaza de Los Suizos se actuará con obras de laminación para que se anegue por las aguas de un barranco procedente de Ciudad Quesada. En este lugar ya fueron ejecutadas obras de drenaje que han demostrado "ser útiles de forma parcial", según el Ayuntamiento y se pretende aumentar la capacidad de regulación de aguas pluviales, a través de una balsa de laminación.

Además se instalará un colector de drenaje, pozos de registro e imbornales de captación en su tramo y también la primera fase de la red separativa de aguas residuales y drenaje de aguas pluviales. Al mismo tiempo se ejecutará el cambio de tuberías de agua potable de un tramo de la calle Higueras y su reurbanización.

Aguas negras

El segundo proyecto evitará que las aguas residuales de las viviendas del campo de golf viertan en el río Segura al colapsarse el actual bombeo cuando llueve torrencialmente para redirigir el caudal a la depuradora.

Ese bombeo está en la pasarela de la calle Malecón del Soto. Desde este punto y a través de la pasarela las aguas residuales se redirigen a la margen derecha del río Segura donde se ubica la depuradora.

Las aguas que dejarán de llegar al centro urbano y que colapsan actualmente la impulsión de la calle Malecón del Soto, serán derivadas hacia la pasarela del entorno del polígono “La Bernarda” y llegarán directamente a la depuradora municipal.

Hasta la fecha el Ayuntamiento de Rojales, que como el resto de municipios de la Vega Baja concentra las obras del Renhace que fueron concedidas en julio de 2021 en plena precampaña, no había reconocido públicamente que se producían esos vertidos. El proyecto se limita a decir que no hay red separativa de aguas pluviales de las de saneamiento y que el bombeo no tiene capacidad para asumir todos los caudales en caso de precipitaciones fuertes, eludiendo citar los vertidos, que solo son reconocidos ahora que se va resolver el problema ambiental.