El comité de empresa avanzó si la abogacía de la Generalitat no retira la impugnación que la huelga se convocará en plenas vacaciones de Semana Santa, un momento de incremento sustancial de la presión asistencial de un departamento que ve multiplicado el número de sus usuarios potenciales, que ya es de 204.000 tarjetas SIP, en ese momento de días festivos. El comité explicó ayer que la retirada de estas acciones -los paros, manifestación y la huelga- pasa exclusivamente por la retirada, sin matices ni opciones parciales, de la impugnación judicial cuya vista en el juzgado de Lo Social está prevista en el mes de septiembre.

Las mismas fuentes valoraron sobre el ofrecimiento de diálogo y negociación del conseller de Sanidad Miguel Mínguez que recogía ayer este diario que es positivo desde el punto de vista de la efectividad de la presión que están ejerciendo con la movilización, aunque matizaron que no parece que el conseller conozca en profundidad qué es lo que ha hecho la abogacía de la Generalitat con la impugnación.

Las mismas fuentes señalaron que, desde su punta vista, la anulación de un solo punto de ese convenio hace decaer todo el acuerdo rubricado en 2020 con la empresa que gestionaba el departamento bajo el modelo de colaboración público privada. La Generalitat asegura que esa interpretación jurídica no se ajusta a la realidad y que en caso de el juzgado dé la razón a la administración autonómica se conservarían el resto del derechos recogidos en el convenio.

Los representantes sindicales insistieron ayer, con un respaldo muy importante de los trabajadores en el paro, que lograron esos derechos laborales tras años de negociación con la anterior empresa concesionaria y no van a renunciar a ellos y que la decisión de la Generalitat les condena a retroceder en esos derechos.

El comité espera que la manifestación prevista el sábado 4 de marzo a las diez y media tenga un respaldo importante. Partirá a la altura del área comercial de Villa Amalia y La Veleta en la avenida de Desiderio Rodríguez hasta la plaza de la Constitución -más de 2,5 kilómetros de recorrido-.

Los representantes sindicales han pedido que se acuda con pañuelos blancos y los profesionales con bata blanca y también han reclamado que los miembros de los partidos políticos lo hagan a título individual -el comité acudió a la sede del Partido Popular esta semana para contar con el respaldo de esta formación a las movilizaciones-. Los representantes de la junta de personal del departamento de Torrevieja no se han expresado públicamente sobre la movilización de sus compañeros laborales.

La reversión por parte de la Generalitat Valenciana del centro sanitario ha hecho que en una misma plantilla se divida entre personal laboral fijo a extinguir -911 asumidos de la antigua plantilla de Ribera- y en torno a otros 900 estatutarios que se han ido incorporando poco a poco a esa misma plantilla. Ayer algunos de los representantes de la junta de personal participaron en la protesta. Pero esa junta de personal no ha llegado a pronunciarse sobre si respalda las movilizaciones y la huelga.

En caso de paro sería el personal estatutario el que mayoritariamente soportaría la presión asistencial en solitario durante esa jornada. Existe división y tensión entre los trabajadores por la falta de pronunciamiento desde esa junta de personal con la que este diario ha intentado contactar en varias ocasiones.

«El personal laboral a extinguir tiene garantizados todos los derechos adquiridos», según dijo ayer en las Cortes Valencianas el conseller Miguel Mínguez «La postura de Conselleria es llegar a una negociación en el nuevo convenio que vaya aproximando sus derechos laborales a los estatutarios». Según Mínguez la Conselleria se ha reunido en cuatro ocasiones con el comité. «Estamos considerando la impugnación hecha por Abogacía, que tiene cuatro puntos. He pedido un informe definitivo a Abogacía para saber si es pertinente anular la impugnación. En pocos días tendré la opinión de Abogacía para considera la anulación de la impugnación.

DECLARACIÓN DE APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

El Partido Popular (PP) expresó ayer a los portavoces de los partidos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento «su interés de adherirse» al escrito remitido por el Comité de Empresa del Hospital Universitario de Torrevieja, y que fue leído en la concentración que llevaron a cabo ayer jueves a las puertas del centro sanitario. Una vez puesto en conocimiento del resto de portavoces, el Grupo Municipal Popular, que es mayoría en el pleno, señaló que «es de justicia apoyar al máximo todas las reivindicaciones» del personal sanitario de nuestro hospital y de todo el Departamento de Salud, tras la decisión de la Conselleria de Sanidad del Gobierno Valenciano de impugnar el convenio colectivo en donde se recogen las condiciones laborales de los sanitarios de este área de salud -de la mitad de la plantilla puesto que el convenio rige sobre 911 trabajadores laborales fijos asumidos de la concesión de Ribera, otros 900 se han incorporado en el ultimo año como personal estatutario.

La pretensión del PP «es hacer una declaración institucional con todos los grupos políticos que deseen adherirse y apoyar a los profesionales médicos en base al escrito presentado y hecho público por el Comité de Empresa del Hospital».

Ciudadanos, Los Verdes y Sueña Torrevieja han apoyado esta solicitud, mientras que Grupo Municipal Socialista (PSOE) se ha abstenido. En la junta de portavoces no están representados los cuatro ediles no adscritos Rodolfo Carmona, Nacho Torre-Marín, Carolina Vigara y Fanny Serrano. Por lo que la iniciativa, que ha sido difundida por el PP a través del gabiente de prensa del Ayuntamiento, no tiene carácter institucional.