La sirena suena puntual a las 14.05 en el IES Mediterráneo. Decenas de adolescentes van saliendo con orden y algo de prisa por la puerta metálica de su entrada principal. Mochila a la espalda, paso seguro, las lenguas y los acentos se multiplican a la salida. Termina otra jornada de clase. No es muy diferente a otros centros de Secundaria de Torrevieja.

A pequeña escala son el reflejo fiel de la multinacionalidad social y cultural de una población en permanente cambio. Pero con 207 alumnos ucranianos y rusos matriculados este instituto se ha convertido en foco de atención y microcosmos de una realidad que se desangra en el conflicto bélico que, a miles de kilómetros, asola Ucrania.

Grupos de refuerzo de español

El IES cuenta con 1.120 alumnos, y subiendo. Ya no caben, explica Ana Cos, jefa de Estudios del centro mientras muestra a INFORMACIÓN un fajo de matriculaciones, sobrevenidas durante los últimos meses, de alumnos refugiados. Los ocho grupos de español para extranjeros que funcionan ahora están llenos pese al refuerzo de un profesor que llegó a finales de noviembre de la mano de la Conselleria de Educación.

La ratio de alumno por aula en algunos grupos de 4 de la ESO es de 34 alumnos. La puesta en marcha por Educación de un sexto IES este curso en Torrevieja improvisado en el Conservatorio Internacional no ha servido para aliviar la presión en el resto de centros. Algunas de las medidas de ayuda previstas para apoyar el aprendizaje de español por el Ministerio de Educación para el caso de los alumnos ucranianos han desaparecido. Es el caso del auxiliar de conversación de ucraniano que realizaba labores de intermediación social e integración con las familias refugiadas. Llegó en abril de 2022 y concluyó su contrato en diciembre.

Acogida de refugiados

El «Mediterráneo» es el centro educativo que cuenta con más alumnos de estas nacionalidades en la Comunidad Valenciana, territorio que ha asumido el grueso de la acogida a los refugiados desde la invasión rusa hace ahora un año. En la ciudad ya existía una numerosa comunidad procedente de estos países (integrada cada una de ellas por más de 5.000 vecinos empadronados), y en este instituto siempre han estado presentes alumnos de ambas nacionalidades. Pero a lo largo de estos meses de guerra se ha intensificado la llegada de familias en un flujo discreto pero constante. Y son familias que buscan matricular a sus hijos de inmediato.

Recursos mermados

«A nivel de recursos estamos mermados, y es algo que, no por mí como director, si no por respeto a los 105 profesores que trabajan día a día, esta realidad se tiene que poner encima de la mesa. ¿Por qué no sigue el auxiliar de conversación en el centro? Fue una decisión del Ministerio acertada, pero la hemos perdido pese a que la necesidad de este profesional que nos ayudaba mucho sigue existiendo», remarca el director del IES Manuel Albaladejo.

La implicación de estos alumnos en el aprendizaje es buena, explica Alexis Correas Ferrer, profesor de apoyo de español. «Hay muchas situaciones distintas. En ocasiones sí notamos que hay alumnos que consideran que tampoco deben aprender en profundidad el castellano porque creen que van a volver pronto a su país de origen. Lo que se consiga bien conseguido está», indica.

En el centro siempre ha habido presencia de alumnos ucranianos y rusos, pero Manuel Albaladejo asegura que de los 125 alumnos ucranianos y de los 82 rusos matriculados a día de hoy, alrededor de la mitad han llegado entre marzo del año pasado y ahora. «Estamos además muy escasos de espacio. Todos los grupos de Secundaria están por encima de ratio 30», advierte. El goteo es constante. Lo mismo ocurre en el resto de Institutos de Infantil, Primaria y Secundaria de la ciudad.

Conflicto

Los problemas de convivencia entre ambos colectivos sin embargo son mínimos. Se habla muy poco o nada del conflicto. «Al principio lo vimos con algo de preocupación y dispusimos un protocolo de acogida específico por si había tensión o conflictos». Pasadas cuatro o cinco semanas, explica el director, el centro dejó de aplicarlo porque de forma natural, con ayuda de las familias, los alumnos se integraban.

«Han venido aquí porque tenían lazos familiares asentados en Torrevieja», recuerda. «La primera oleada de refugiados, hace ahora un año, fue de familias con un alto poder adquisitivo, con alumnos que manejaban el inglés casi mejor que los profesores. Contaban con propiedades y una vinculación clara con Torrevieja.

Luego, a lo largo del año, los recién llegados ya lo han hecho de forma bastante más precaria, alojándose en viviendas de otros compatriotas», señala el director. Como es normal buscan la cercanía de alumnos de su propio origen en los espacios comunes y en los descansos. Ocurre con todas las nacionalidades en todos los centros.

Sin problemas

Pero el conflicto, en efecto, queda a miles de kilómetros de aquí. Y como ejemplo de la naturalidad de esta convivencia en el centro educativo comenta Albaladejo que resultó más complicado poner un poco de orden durante la celebración del mundial en diciembre, que por primera vez coincidía en periodo lectivo, cuando las aulas se llenaron de banderas nacionales de cada una de las selecciones.