Carmen Sánchez Mazón ha sido elegida por unanimidad como candidata del PSPV-PSOE de Bigastro para ser quien encabece la lista electoral de los comicios locales, que se celebrarán el próximo 28 de mayo, según ha comunicado la agrupación local en un comunicado. La designación como alcaldable ha tenido lugar durante la asamblea local celebrada en la sede del PSOE de Bigastro este domingo 26 de febrero.

Implicado

En su intervención, Sánchez ha explicado que su propósito es que Bigastro, un municipio que ahora supera los siete mil vecinos, sea "un pueblo implicado en su desarrollo económico, cultural y social". “Hay que trabajar para que la ciudadanía participe de forma activa en el desarrollo de este pueblo y no darle tan sólo participación cada 4 años cuando son las elecciones. Si hacemos un pueblo donde se pueda participar de forma habitual en las decisiones municipales, tendremos un pueblo más abierto y más comprometido en su desarrollo”, ha expuesto.

Emocionada

Sánchez se ha mostrado "muy emocionada" por afrontar este reto: “Estoy muy agradecida de que mis compañeros y compañeras me hayan apoyado para encabezar la lista del partido socialista, pero sobre todo estoy agradecida a mi familia que desde el momento en que les dije que me gustaría optar a esta responsabilidad no dudaron en que tenía que hacerlo”.

Sánchez es la actual secretaria comarcal de Desarrollo Sostenible, así como secretaria de Organización de la Agrupación Local, en la cual lleva militando más de 20 años. Arquitecta Técnica de profesión -trabaja como técnica en la gestión de limpieza viaria y recogida de residuos municipal de Orihuela, está avalada por una amplia experiencia en la gestión de administraciones locales, lo que, explica, le ayudará a hacer del Ayuntamiento "el lugar abierto y transparente que Bigastro necesita".

Volcada en la vida social y cultural

Sánchez es madre de tres hijos y siempre ha estado muy volcada en las asociaciones locales culturales, festeras y educativas, lo que le ha llevado a conocer "el pueblo desde dentro y a pie de calle, algo que defiende como primordial para saber de cerca cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos".

Más de una década

El PSOE aspira a alcanzar una alcaldía que gestionó por última vez en el mandato 2007- 2011 tras la investigación al entonces alcalde José Joaquín Moya, en un caso de corrupción que le ha costado una década de pérdida de confianza de los vecinos que ahora puede recuperar.