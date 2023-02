La unidad de rodilla del Hospital Universitario de Torrevieja ha realizado dos nuevos trasplantes con aloinjerto osteocondral (de hueso y cartílago) en fresco y se posiciona como el centro de la provincia de Alicante que ha realizado un mayor número de trasplantes de este tipo, sumando un total de 5 intervenciones, según ha indicado el departamento de salud en una nota de prensa.

Esta técnica "supone una alternativa biológica innovadora para evitar la colocación de una prótesis de rodilla".

Reconstrucción

Esta técnica de reconstrucción de la articulación está indicada en pacientes jóvenes con lesiones graves y extensas de cartílago como adolescentes con lesiones osteocondrales de alto grado o de gran tamaño o pacientes jóvenes (menores de 45 años) con artrosis para los que no está indicada una prótesis.

“El problema del cartílago es que una vez que se lesiona, éste no se regenera y no puede ser reparado. Esta técnica presenta una gran complejidad y conlleva ciertas limitaciones y dificultades, pero en muchos casos es la única opción para este tipo de pacientes en los que han fallado otras técnicas o la prótesis no es una opción”, según afirma el doctor Hugo Marquina, especialista en Cirugía Ortopédica y traumatología de la unidad de rodilla del Hospital Universitario de Torrevieja.

Preservados a cuatro grados

Habitualmente los injertos osteoarticulares se almacenan criopreservados a -80ºC, pero en estos casos se preservan a 4ºC y se trasplantan en menos de 3 semanas desde la extracción para mantener la viabilidad del tejido y permitir una correcta osteointegración.

El centro torrevejense, gestionado de manera pública directa por parte de la Conselleria de Sanidad, forma parte de la red de centros formadores de la Sociedad Española de la Rodilla (SEROD).

El centro ofrece la posibilidad de recibir especialistas y residentes de toda España para observar y aprender las diferentes técnicas que se realizan.