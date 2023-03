La denuncia señala que los funcionarios responsables de la disciplina urbanística en Callosa de Segura abrieron un expediente de restauración de la legalidad contra el ahora denunciante.

El afectado denunció a su vez una serie de obras realizadas por particulares muy similares a la suya, contra las que "sin embargo", según la documentación a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, el Ayuntamiento de Callosa de Segura no habría actuado "de la misma forma, ni les ha tratado de la misma forma" con la apertura de un expediente de infracción.

La Fiscalía de Elche-Orihuela recibió esa denuncia del particular contra el Ayuntamiento. El Ministerio Público remitió a su vez al Palacio de Justicia el procedimiento instando al juzgado a que se abrieran diligencias de investigación porque de los hechos que se relataban podrían deducirse indicios de la comisión de delito contra la administración pública.

La jueza resolvió en un auto fechado el pasado 13 de septiembre de 2022 incoar diligencias previas y dirigió el procedimiento contra Manuel Martínez Sirvent en calidad de investigado.

En ese momento la jueza María Elena García Moreno solicitó al alcalde y al Ayuntamiento de Callosa que remitiera en el plazo de quince días las referencias catastrales y la actuaciones y denuncias administrativas sobre posibles obras ilegales que recayeran sobre ellas "no pudiendo realizar investigaciones prospectivas", esto es, que no se iniciaran expedientes a raíz de abrirse el procedimiento judicial.

Sin embargo, el Ayuntamiento remitió al juzgado unos expedientes en los que solamente se incorporan informes realizados por los servicios municipales desde el 14 de diciembre de 2022, después del requerimiento judicial.

Por eso la jueza en un nuevo auto fechado el 3 de febrero pasado considera que el municipio no ha dado cumplimiento a ese requerimiento y ha remitido información distinta a la solicitada.

"Revisados los expedientes -dice la juez- remitidos por la Corporación únicamente constan actuaciones realizadas a partir del día 14 de diciembre de 2022 habiendo sido requerido la documentación en noviembre, por lo que resulta necesario concretar si existían actuaciones anteriores y denuncias anteriores, que era lo que se solicitaba y las razones que justificaron la falta de actuación" municipal, indica el auto de la magistrada.

En el nuevo auto además del delito contra la administración se añade una posible prevaricación. Se trata de una atribución del tipo penal orientativa. En la fase actual de instrucción, que es la inicial, el juzgado se limita a analizar hechos no a acusar por delitos.

Fuentes del equipo de gobierno del Partido Popular indicaron a INFORMACIÓN este miércoles que los servicios jurídicos están en plazo hasta finales de marzo para aportar toda la documentación sobre la actuación municipal en materia de disciplina urbanística que le ha solicitado el juzgado y que afecta a nueve parcelas-viviendas en el centro histórico de Callosa de Segura.

Las mismas fuentes indicaron que los servicios jurídicos municipales tienen la certeza de que la administración local ha actuado ajustándose estrictamente a la legalidad.

Este diario ha solicitado una valoración del alcalde sobre su condición de investigado en la causa sin que haya querido pronunciarse.

Construcción

En materia de disciplina urbanística lo habitual en la mayoría de los municipios es que los servicios técnicos abran expedientes de restitución de la legalidad e impongan multas por la vía administrativa cuando detectan irregularidades en su labor de inspección rutinaria -o tras recibir una denuncia concreta-. Normalmente se levanta acta porque las obras se realizan sin licencia o porque la autorización y el proyecto aprobado no se ajusta a lo que se está realizando. Por ejemplo, actuaciones con licencia de obra menor o autorización responsable que en realidad necesitan una licencia de obra mayor, o construcciones incompatibles con el planeamiento y que no se pueden realizar.

Si el planeamiento urbanístico no admite por ejemplo elementos como terrazas, escaleras o piscinas en el centro del casco histórico de un municipio, el pago de la multa por la infracción no legaliza esa obra. Si las obras son ilegalizables, al margen del pago de la sanción, deben demolerse. En la práctica sin embargo muy pocos municipios llegan a este extremo en el caso de obras de entidad a no ser que medie un procedimiento judicial. Las irregularidades urbanísticas prescribían a los cuatro años pero un cambio legal en 2014 en la LOTUP elevó ese plazo a los 15 años, que se prolongan además durante todo el periodo en el que el expediente de infracción siga "vivo".