Conselleria ha realizado un muestreo en unos terrenos afectados en la DANA de septiembre de 2019 por vertidos de hidrocarburos procedentes de un taller mecánico, en la carretera de de Alicante-Murcia en Orihuela. El departamento de Agricultura y Transición Ecológica ha confirmado a este periódico que se trata de "unas actuaciones por diligencias de nuestro servicio de residuos", a lo que añaden que "el muestreo lo está realizando una empresa acreditada".

Fuentes del taller, propiedad del Grupo Serna, manifiestan a este diario que cuando se produjo el vertido se comunicó inmediatamente a Conselleria y que desde entonces han seguido las pautas marcadas. Además, explican que las instalaciones cumplen las normas y se someten auditorías, pero que la naturaleza es imprevisible. Ante unas lluvias torrenciales como las de la DANA, continúan las mismas fuentes, se produjo un derrame de residuos porque los tanques que almacenaban los aceites de motor usados y lubricantes se vieron afectados por las inundaciones.

Conselleria requirió a la mercantil presentar un estudio del suelo afectado por el vertido. Sin embargo, el pasado diciembre de 2022, el Servicio de Residuos de la Conselleria informó a la empresa de que la investigación realizada era "notoriamente insuficiente e incompleta, tanto por el número de puntos de muestreo en relación con la superficie, así como por su ubicación (pues no se muestrea la zona donde se produjo el vertido)". De ahí, que ahora se estén tomando nuevas muestras.

Uno de los afectados, Álvaro Meseguer, propietario de una plantación de 203 árboles de lima persa, en una superficie de 3.800 metros cuadrados anexa al taller, ha solicitado en varias ocasiones a Conselleria el cierre total o parcial de las instalaciones para garantizar la salud de los vecinos, además de indicar que se está ejerciendo una actividad en un suelo no apto para ello. Al mismo tiempo hace responsable al Ayuntamiento por "permitir tal actividad contaminante en un suelo rural".

Según un informe pericial, de fecha 13 de noviembre de 2020, el terreno de Meseguer se vio seriamente afectado por el vertido. El agricultor fue observando un deterioro irreversible en la plantación. Fue entonces cuando un laboratorio homologado realizó hasta tres analíticas que acreditaron que existían hidrocarburos procedentes del petróleo tanto en el suelo como en el tejido vegetal de los árboles, así como metales pesados contaminantes y altamente tóxicos y fitotóxicos -cadmio, mercurio y plomo- que superaban los límites permitidos.

Sus esfuerzos para evitar la muerte del arbolado fueron en balde, el 1 de agosto de 2020 no pudo continuar con las labores de explotación de la finca. Así, hace un año y medio interpuso una denuncia en los juzgados de Orihuela. En noviembre de 2021, intervino la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y en junio de ese mismo año la Policía Autonómica realizó una inspección para "comprobar vertido de residuos peligrosos arrastrados por lluvias", en la que el gerente de la empresa denunciada reconocía que los depósitos donde se almacenaban aceites de motor usados se vieron afectados.

El pasado 16 de febrero, Meseguer ha vuelto a remitir un escrito a las administraciones para que se tenga en consideración que "ya se ha contaminado mi suelo, que el denunciado no ha adoptado ninguna medida y que el suelo sigue estando contaminado con el consiguiente riesgo para la salud de los vecinos".

El agricultor ha puesto de manifiesto que la actividad ejercida por el concesionario está catalogada como potencialmente contaminante del suelo, un suelo que además tiene la clasificación de urbanizable sin desarrollar, cuyos únicos usos permitidos son agrícola y equipamientos públicos y privados de carácter cultural, deportivo y social.

Licencia de actividad

Además, ha insistido en que los talleres carecen de licencia de actividad, algo que los mismos técnicos municipales han constatado. Un informe de septiembre de 2022 concluye que la nave original tiene una licencia de 1973, pero que las ampliaciones ejecutadas con posterioridad a la concesión están sin legalizar. Asimismo, se indica que no ha sido posible determinar "el grado de cumplimiento de la actividad con la normativa ambiental aplicable", por lo que se determina que se deberá solicitar una nueva intervención ambiental para regularizar las instalaciones no incluidas en la licencia original.

El mismo informe recomienda que con carácter previo a la legalización de la actividad se requiera -como medida preventiva y en garantía de la seguridad- que la empresa acredite la retirada y traslado de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos situados en el semisótano.

Por su parte, el taller ha solicitado el certificado de compatibilidad urbanística de la actividad y está realizando trámites para obtener la licencia ambiental, además de manifestar que ha retirado los tanques.

Entretanto, Meseguer ha recusado al concejal de Urbanismo, José Aix, "por su grado de parentesco con el director general de la mercantil", y al director general del área, Juan Ramón Mancheño, que "ha sido designado por Ciudadanos", por "posible influencia en la decisión a adoptar". Aix, en la contestación a la recusación, no niega el parentesco aunque concluye que no existe causa de recusación, ya que no se dan los motivos de abstención indicados en la ley de régimen jurídico del sector público.

Este periódico se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno municipal, sin que haya obtenido respuesta de Aix.

En su último escrito, el pasado 23 de febrero, Meseguer pone en conocimiento del secretario municipal que Aix remitió a los servicios jurídicos del Ayuntamiento solicitud de informe de legalización de actividad fuera de ordenación, del que "se deduce que invita a los servicios jurídicos a que realicen informe positivo, puesto que insiste en una serie de afirmaciones que parecen querer guiar el sentido del informe".

El agricultor también recuerda la propia advertencia del secretario sobre una posible duplicidad de expedientes abiertos por distintos departamentos para dejar sin efecto informes técnicos, resoluciones o decretos. Así, le solicita que expida certificado en el que conste relación de expedientes abiertos en este caso y que dentro de las competencias que ostenta acuerde lo procedente teniendo en cuenta la situación irregular (sin licencia) de una empresa que manipula residuos peligrosos (hidrocarburos).