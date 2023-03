El Partido Popular, con el apoyo del edil de Cs, Carlos Hurtado y la concejala no adscrita Carolina Vigara aprobó la fiscalización favorable al expediente por el que el Ayuntamiento se ha hecho con el derecho de superficie de los locales de La Plasa desembolsando 3,9 millones de euros.

Fiscalización

La oposición del PSOE, Los Verdes -que impulsó esta fiscalización- votó en contra. La izquierda cuestionó sobre todo las cifras y justificación del pago cuando hay informes que arrojaban un valor de esos derechos por poco menos de dos millones de euros, que fueron elevados el mismo día hasta los 4,2 por un técnico municipal.

En este sentido el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper desveló que los informes del expediente señalan que el Ayuntamiento ha adquirido, aseguró, 42 locales, y ya contaba con la propiedad de otros 4. En En total cuenta con el 87% de la superficie total. El 13% restante de metros cuadrados son los locales sin comprar. Por lo que el municipio todavía carece de la propiedad de otros 17 repartidos entre cuatro propietarios, a los que el municipio o no ha localizado o no han querido vender -en algo que el alcalde Torrevieja no especificó en el pleno-.

De hecho, el municipio tiene todavía más de 461.000 euros de la partida consignada para rematar la compra de los que quedan, en la primera y segunda planta del edificio. En este sentido recordó que el Ayuntamiento no podrá actuar sobre el total del edificio, como ha anunciado si no los localiza y llega a un acuerdo con ellos.

Distintas tasaciones

El alcalde Eduardo Dolón insistió en que el municipio ha pagado por el derecho de superficie lo que señaló la comisión de técnicos funcionarios y volvió a reiterar que una valoración del catastro la sitúa en quince millones de euros. Valoración de la que hay que restar el precio del suelo, que es municipal, la planta baja y la planta de aparcamiento -en algo que no señaló-.

Incidió en la propuesta de remodelación, que era el terreno al que quiso llevar el debate, y no en la operación inmobiliaria pero aclaró que el informe de tasación realizado por un arquitecto municipal que sirvió para fijar el precio lo realizó el funcionario «con total libertad» y que el gobierno ha sido «transparente» dando participación a los vecinos en una propuesta, aclaró que no es definitiva.

Historia y soluciones

Los partidos de la oposición que criticaron duramente la operación inmobiliaria, también remontándose a la nefasta decisión, a su juicio, de los gobiernos populares en los años noventa a la hora de entregar el Mercado de Abastos a un concesionario privado, se guardaron mucho de cuestionar que se proponga una salida para el edificio. PSOE y Sueña recordaron que han presentado mociones en ese sentido durante este mandato. Por que hay consenso casi total en que algo hay que hacer.

PSOE

El portavoz del PSOE, Andrés Navarro incidió en el coste total de toda la operación que superará los 10 millones de euros entre la adquisición del derecho de superficie y la rehabilitación y recordó que el edificio está sin final de obra 27 años.

El portavoz de la formación que impulsó el pleno, Israel Muñoz (Los Verdes) calificó toda la gestión de La Plasa como un enorme fiasco y recordó la acumulación de irregularidades urbanísticas del edificio sin resolverse.

La concejala no adscrita Fanny Serrano anticipó que el asunto va a llegar a los juzgados, y dijo que la situación de la Plasa es responsabilidad del exalcalde Pedro Hernández y del actual Eduardo Dolón.

"No hay político corrupto sin funcionario corrupto"

«Cualquiera que lee la documentación del expediente y tenga dos dedos de frente sabe de qué va esta aberración y será responsable si la vota de conformidad». Y volvió a advertir a los concejales de su responsabilidad penal. Les leyó el artículo 408 del código penal sobre la pasividad ante el conocimiento de delitos en el ejercicio del cargo público.

Dedicó un apartado específico de su intervención al director general de Urbanismo Víctor Costa de quien dijo que siempre estaba en los procedimientos en los que, según valoró, hay sospechas de supuestas irregularidades. Señaló que dar apariencia de legalidad a los expedientes no los hace legales y anticipó que se verá en el juzgado con Eduardo Dolón. Y sentenció: «Estamos hablando de que no hay político corrupto sin funcionario corrupto».