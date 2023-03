El muelle de Poniente del puerto Torrevieja cuenta con dos pantalanes de amarre de embarcaciones deportivas y recreativas gestionados a través de asociaciones de pesca deportiva y recreativa. La mayor parte de los casi 200 puntos de amarre son titularidad de vecinos de Torrevieja que en origen contaban con su propio amarre tradicional para botes y pequeñas embarcaciones en el extremo norte de la playa del Acequión o en torno a los muelles de las Eras de la Sal.

Era antes de que las tres marinas deportivas ocuparan el espejo de agua de la bahía, con más de 2.700 amarres impulsados por la actividad turística. Por ejemplo, el aparcamiento de Marina Internacional sepultó en los años 90 una parte de la playa y esos puntos de amarre.

Afición por la mar

En los últimos cuarenta años se han organizado en asociación para gestionar no solo la actividad deportiva, también la social que se generaba alrededor de una afición muy arraigada en la ciudad.

Por ejemplo, muchos de los usuarios son jubilados de la actividad salinera. Son mucho más que un pantalán de amarre. Se han convertido también en un punto de encuentro social para muchas familias de Torrevieja con la afición por el mar, en la mayor parte de los casos en embarcaciones muy pequeñas, y la pesca deportiva sostenible como vínculo en común. La Generalitat aumentó el canon por el uso de la plataforma que ocupa una porción del espejo del agua en 2019.

13.600 euros anuales

En el caso del pantalán «Joaquín García» suponen 13.600 euros anuales que, según sus responsables, están asfixiando la actividad de la asociación que ve peligrar su continuidad y supervivencia, porque además cada vez más usuarios de los pantalanes se desvinculan de la propia entidad -el espejo de agua se paga de forma individual a la Generalitat-.

Los socios explican que esas plataformas de hormigón fueron ampliadas en su día por la propia administración autonómica en la década de los años 2000 porque se iba a ensanchar también el acceso del dique de Poniente-Muelle de la Sal.

Flota y varadero

La previsión de la administración autonómica es que se habilitada un nuevo espacio para la flota pesquera con muelle de abrigo en el muelle de la Sal. Y para ello ensanchó el acceso y recreció las zonas de uso de los dos clubes en previsión de que perdería otras cuando comenzara la actividad de la flota, que también contemplaba una nueva rotonda en la avenida de Gregorio Marañón a la altura del paseo de Pinoso.

Ninguna de esas previsiones, ni el posterior intento de adjudicar un varadero, se han cumplido. «Nosotros no lo pedimos y ahora tenemos que pagar esa superficie, que ya no queremos usar ahora y no podemos asumir con ese aumento», explican desde el pantalán «Joaquín García».

Concesión

Además temen que la nueva concesión de dominio público solicitada a la Generalitat que tramitaron en septiembre venga ligada a un nuevo aumento del canon. Al aumento del canon le siguieron dos años de pandemia lo que puede provocar la desaparición de la actividad del club de pesca, que ha tenido que rebajar algunas de las actividades que llevaba a cabo a lo largo del año para poder seguir adelante.

Solicitan que el Ayuntamientoy el alcalde Eduardo Dolón, que mantiene una estrecha relación con la dirección general de Puertos, medie con la Generalitat para lograr el abono de un canon ajustado al uso real de la superficie que realiza este pantalán.