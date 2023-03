El portavoz del grupo municipal socialista Andrés Navarro ha anunciado esta tarde noche su dimisión como secretario general del PSOE de Torrevieja. Navarro explica su decisión "ante la decisión del PSPV de imponer una candidata, ajena a la agrupación y obviando el procedimiento democrático recogido en el Reglamento Federal que desarrolla los Estatutos Federales y que establecen que la competencia para designar el candidato al proceso electoral corresponde a la asamblea de la agrupación".

Ni explicación ni audiencia

Señala el concejal que el PSOE "tan solo admite un trámite excepcional cuando existan condiciones orgánicas que justifique la designación directa desde el PSPV y teniendo claro que no ha existido ninguna condición orgánica, ni se ha justificado ni se nos ha dado explicaciones que justifique el uso de esta cláusula excepcional".

Navarro señala que ha sido "una imposición por encima de los principios democráticos que inspiran al PSOE". Y como "tampoco se me ha dado ni explicación ni audiencia en este trámite, lo único que me queda es pensar que son más bien intereses personales, que no generales del partido".

"Vinculada al Partido Popular"

Quien ha dirigido la agrupación local desde 2019 añade que "dados los últimos acontecimientos con el nombramiento y destitución del compañero Martínez-Campillo, y ahora con el nombramiento como candidata, a una persona ajena a la agrupación y más cercana por su trayectoria política y familiar al Partido Popular, ante esta situación que considero despectiva tanto hacia mi persona como secretario general, como a los miembros de la ejecutiva local y a la propia agrupación socialista de Torrevieja me veo en la necesidad , de dimitir como Secretario General", en una dimisión que tiene "carácter irrevocable".

Gestora

Con esta decisión Navarro deja sin estructura de partido a la candidata independiente para afrontar la campaña electoral. Con la dimisión del secretario general decae toda la comisión ejecutiva de la agrupación formada por más de 15 militantes del partido y la formación debe ser dirigida por una gestora nombrada por el PSPV.