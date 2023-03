Letrada, profesora de Formación Profesional, Bárbara Soler ha sido la sorpresa in extremis del PSPV para salvar la candidatura a las elecciones municipales en una de las plazas más importantes de la Comunidad Valenciana. Segura y directa, asegura que puede romper la mayoría absoluta del PP de Eduardo Dolón. Admite que no estaba en sus planes ser cabeza de cartel del PSOE como independiente pero acepta el reto incluso a sabiendas de la difícil situación interna del PSOE local.

¿Por qué decide aceptar la propuesta de la dirección del PSPV-PSOE?

Porque faltan muchas cosas por hacer. Hay mucho margen de mejora en Torrevieja. Es interesante y un honor que hayan pensado en mí, y que hayan insistido en que tenga que ser la cabeza de lista, porque como ya dije cuando se anunció, no entraba en mis planes. Sin embargo, me lo estoy tomando muy en serio, estoy muy motivada y espero estar a la altura. Lo que me decantó finalmente es que Ximo Puig pertenece al Consell que más ha hecho por la Vega Baja y por Torrevieja y decidí aceptar la oportunidad de agradecerlo y poner mi granito de arena.

¿Se considera de centro-derecha?

No. Es cierto que me considero una ciudadana normal. Con eso quiero decir que a lo largo de mi vida he leído muchos programas electorales, he votado lo que en cada momento he considerado que era mejor a nivel local, por supuesto para Torrevieja. Cuando se ha presentado mi tío ( Domingo Soler, como independiente), he votado a la persona y creo que es lo que hacemos los ciudadanos de a pie, los que no nacemos con las siglas grabadas, que parece que algunos sí lo hacen, votar a quien en cada momento consideramos que debemos votar. Creo que es lo común y lo corriente. No lo extraordinario.

«Tengo muchos cafés pendientes para elaborar la lista. Y libertad para hacerla. Lo bueno se hace esperar» Bárbara Soler Torregrosa - Alcaldable del PSOE en Torrevieja

¿Con qué ideología se identifica?

Soy desde hace muchos años simpatizante del Partido Socialista. Lo he votado durante bastantes años. Participé en las primarias donde di mi apoyo a Andrés Navarro (actual portavoz de grupo y desde ayer exsecretario general local), y me siento a gusto con estas siglas, no lo voy a negar.

Pero a 75 días de las elecciones municipales está sin lista y con el núcleo duro del PSOE en contra...

La nuestra está en proceso. Tengo muchos nombres en la mesa, muchos cafés pendientes... Y lo bueno se hace esperar. Sé que va a tardar más que las demás, no quiero configurar cualquier lista sino una lista que merezca la pena y para eso hay que tomarse unos días. Aunque no queda mucho para que se desvele. Pero tengo ese margen y quiero llegar con la mejor lista posible, que es el objetivo. No será este sábado, pero sí poco después.

Valore la gestión del PP en Torrevieja

Me lo reservo para la campaña. Sobre todo quiero defender mi proyecto, no quiero atacar los proyectos de los demás. Si alguien da el primer paso no voy a ser yo. Obviamente, aunque quiero una campaña limpia y en positivo, sé también que debo defender unos intereses, estoy dispuesta a ello con lo que venga.

¿Su nombramiento es incondicional? ¿Le imponen algo?

Quieren que encabece el proyecto y me dan libertad para hacer lo que considere. Y el proyecto debe ser algo nuevo porque de eso se trata cuando me nombran de cabeza de lista. Así lo entiendo yo. No me dicen nada más. Haré lo que considere más conveniente y para obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes… si no siempre vamos a obtener los mismos resultados.

«Se puede romper la mayoría del PP. Hay muy poco margen de aquí a las elecciones, pero, desde luego, voy a ir con todo» Bárbara Soler Torregrosa - Candidata del PSOE a la alcaldía de Torrevieja

¿Alguna reacción por parte del PP a su nombramiento?

Algunos de mis amigos me han felicitado y me han dado la enhorabuena. Igual que haría yo si fuera al contrario.

¿No le han preguntado por qué se mete en este berenjenal?

Pues alguna persona me lo ha dicho (sonríe). Pero no creo que sea nada que no tenga solución.

Con poco margen para preparar campaña y equipo ¿Cree posible romper la mayoría absoluta del PP?

Yo estoy convencida de que sí. Sé que es muy poco margen, pero desde luego voy a ir con todo.

¿Tendrá influencia Domingo Soler en su proyecto?

Su experiencia como político, por supuesto, es invaluable, tiene una experiencia brutal, pero su ideología es diferente. La gente me identifica con mi tío pero yo soy una persona y él es otra, aunque creo que nos parecemos bastante en un sentido: Somos bastante diplomáticos y conciliadores. Por lo menos el talante lo tenemos.

«Ni a Eduardo Dolón ni a Pablo Samper le preguntan cómo hacen compatible su vida familiar con sus cargos públicos» Bárbara Soler Torregrosa - Alcaldable del PSOE de Torrevieja

Muchos le preguntan cómo compatibiliza su trabajo, vida personal y la candidatura...

Esta es una pregunta que nunca se le hacen a ellos. Entiendo que nadie le ha preguntado nunca al señor Dolón cómo compagina la Alcaldía con la vida familiar, o al señor Samper (portavoz de Sueña Torrevieja) cómo lo hace con la política y la asesoría y su vida familiar. Es algo que me ha preguntado muchísima gente y me choca porque yo siempre digo, bueno, es difícil, pero este niño tiene un padre al que le agradezco muchísimo la labor que está haciendo. Si para alguien es difícil es por ejemplo para mujeres como mi madre que fue madre soltera. Eso sí es para preguntarle cómo lo hizo. La gente juzga mucho.