Pero la decisión, que ubica la tramitación del expediente del concurso público en la casilla de salida de una nueva elaboración de los pliegos, tiene una trascendencia mayor porque da margen a las distintas administraciones enfrentadas por el proyecto para llegar a un acuerdo y descartarlo.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) es la administración dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que impulsa la iniciativa. La Generalitat se opone sin embargo, porque ese diseño no estaba contemplado en las medidas contra inundaciones elaboradas y planificadas para la Vega Baja desde la DANA de 2019 y que afecta además suelo fuera del dominio público hidráulico competencia de la CHS.

El contrato impulsado por CHS, que se acoge a una posibilidad de estudio que aparece de forma muy secundaria en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación aprobado para la Cuenca del Segura hace unos meses, contempla en esencia la construcción de dos motas separadas en algunos casos hasta por dos kilómetros de distancia que sirvan para desaguar el río Segura en caso de que vuelva a romperse el cauce por una nueva riada, tal y como ocurrió en septiembre de 2019.

Entonces la rotura del cauce del río en Almoradí dejó escapar 20 hectómetros en la margen derecha al venirse abajo de una sola vez la mota del río junto al puente de Algorfa, y la falta de medidas para laminar la rambla de Abanilla en Orihuela desbordó otros 19 hectómetros sobre la misma margen derecha.

Lo que contempla en su memoria inicial ese proyecto de corredor verde ahora paralizado es que discurra en algunas zonas en paralelo al cauce actual por su margen derecha, desde La Campaneta (Orihuela) para llegar a Catral, Dolores, recuperar el humedal del Hondico de Amorós, llegar a Daya Vieja, San Fulgencio y desembocar en Guardamar, condenando a más del 15% del territorio de la Vega Baja, incluyendo a propiedades y cultivos, a ser «la zona de sacrificio» del Segura.

En realidad esa amplia extensión del suelo de la comarca, en la que se incluye también la población de San Felipe Neri en término de Crevillent, se ha convertido riada tras riada, y durante siglos, en esa zona «natural» de sacrificio porque se sitúan en la cota del terreno más deprimida de la extensa planicie de la Vega Baja.

En algunas zonas varios metros por debajo de la cota del actual cauce del Segura. Sin embargo, tras la DANA de 2019 los municipios más afectados por las inundaciones, como Dolores, Catral y San Fulgencio, además de los sindicatos de riego y juzgados de agua del regadío tradicional entendieron que con las catastróficas consecuencias de las inundaciones las previsiones de la CHS y las promesas de la Generalitat pasaban sobre todo porque de una vez por todas, la Vega Baja dejara de ser el histórico desagüe de las vegas Alta y Media de la Región de Murcia.

Además la Generalitat pone especial énfasis en que el cauce, que se construyó en los años noventa para evitar inundaciones, no vuelva a romperse en varios de sus tramos como sucedió en 2019 y realmente sirva para llevar todo el caudal de agua desde Puertas de Murcia, aguas arriba de Orihuela, a la gola de la desembocadura en Guardamar.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró en la sesión del Consell celebrada en Orihuela recientemente que el proyecto «no se iba a hacer» ante los anuncios de movilizaciones en municipios como Dolores y la polémica generada. El Plan Vega Renhace propone aumentar la capacidad del sistema de drenaje tradicional de la Vega Baja, pero en ningún caso contempla la propuesta de la CHS. Sobre todo aboga por adoptar medidas para dotar de mucha mayor capacidad al actual cauce como solución más efectiva para rebajar el impacto de futuras avenidas. Las obras antirriadas de la década de los 90 permitieron contar con un cauce con mayor capacidad y eliminó la ribera natural con la idea de que en línea recta el agua se evacuara más rápido hacia al mar. Algo que ha funcionado con riadas de caudal medio pero que falló estrepitosamente en la DANA de 2019.

La resolución del TARC, que da un margen extra a la Generalitat, tiene una consecuencia negativa. Además de ese anteproyecto se paralizan otros dos. En el mismo concurso, valorado en 2,4 millones, se incluían otros dos lotes diseñar por un lado la renaturalización del río, con la recuperación de los antiguos meandros del río en la Vega Baja que permitan laminar el caudal y rebajar su velocidad -ahora uno de los principales problemas en las crecidas-. Y por otro la construcción de infraestructuras de laminación en las cabeceras de las ramblas de la margen derecha, en especial la de Abanilla.

El PARTIDO POPULAR PREPARA UNA MANIFESTACIÓN EN DOLORES Y RECOGE 1.200 FIRMAS EN CONTRA DEL PROYECTO

El Partido Popular (PP) de Dolores ha solicitado al alcalde Joaquín Hernández que dé su respaldo a una movilización ciudadana de rechazo al corredor verde planteado por la Confederación Hidrográfica del Segura y que afectaría de lleno al territorio del término municipal. Además ha registrado más de 1.200 firmas en contra de la iniciativa en la CHS y la Generalitat. El primer edil socialista no ha respondido pero la postura del gobierno socialista es que el proyecto no se va a realizar porque esa es la decisión del Consell y la CHS no puede actuar sobre suelo que no sea de su competencia.