El equipo de gobierno de Orihuela, conformado por PSOE y Ciudadanos, ha proyectado una ciudad deportiva, una reivindicación histórica en el municipio. Los terrenos elegidos, que suman casi 200.000 metros cuadrados, se sitúan en la salida de la ciudad entre las carreteras de Arneva y Hurchillo, en uno de los laterales de la CV-921, cerca de la estación de tren, lo que garantiza una buena comunicación y cercanía con el centro. Además, deja abierta la posibilidad de crecimiento futuro. Las parcelas, no urbanizables, no afectan a construcciones. El Ayuntamiento pretende abordar la adquisición del suelo acordando un precio con los propietarios; es decir, no se plantea expropiaciones.

Se trata de una promesa electoral que todos los grupos han hecho alguna vez, «menos yo», afirma la alcaldesa socialista, Carolina Gracia. La última propuesta, que también han valorado los técnicos, llegó de la mano del PP poco antes de que la moción de censura lo desalojara del poder en abril, algo que el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Aix (Cs), define como «un brindis al sol», porque no hay suelo disponible en el municipio, reconocido como altamente inundable. Por ello, el primer paso para lograr que la ciudad deportiva sea una realidad es el que se ha llevado a cabo ahora, algo en lo que el Ayuntamiento ha estado trabajando desde hace diez meses. La corporación va a convocar el próximo miércoles un pleno extraordinario para votar un acuerdo, el pistoletazo de salida, según definen, un trámite imprescindible, incluso más allá del presupuesto, para que el municipio pueda disponer de suelo para infraestructuras esenciales (deportivas, sanitarias, escolares, etc.). De hecho, este viernes se ha celebrado la comisión informativa previa, en donde los grupos han mostrado su intención de voto. De momento, tienen el apoyo de Vox, y esperan que en el pleno PP y Cambiemos cambien su abstención por un sí para que la propuesta salga adelante por unanimidad. Aix subraya que «este acuerdo es decisivo e histórico», al mismo tiempo que aclara que «no abre la puerta a que cualquier plan urbanístico se pueda llevar a cabo, sino que solo posibilita una vía para que se acometan infraestructuras necesarias que hasta ahora no tenemos». Además, prosigue, este paso «nos alinea con la Confederación Hidrográfica del Segura [CHS], que ha sido la que nos ha dicho que necesita este trámite para darnos luz verde», para esquivar dos restricciones: la inundabilidad y las zonas de flujo preferente. En palabras de Gracia, «materializar la construcción de la ciudad deportiva pasa inevitablemente por contar con la CHS». Además, insiste, este acuerdo «se está realizando con rigor, desde la transparencia y la coordinación». Ejemplo de ello, afirma, es que este viernes se convocó una reunión con todos los portavoces -el PP no fue-, la asesoría jurídica del consistorio y miembros de la plataforma Pro Ciudad Deportiva. Su portavoz, Rafael Legidos, recuerda que hace ocho años recogieron 8.000 firmas para hacer visible la necesidad de esta instalación deportiva: «Sabíamos que el problema es urbanístico, que el Ayuntamiento disponga de suelo», por lo que valora positivamente la iniciativa, porque la ubicación «cumple con nuestras expectativas de acceso y movilidad» pero sobre todo porque «es un proyecto de ciudad que no debe tener color político». Después de que se vote el acuerdo en el pleno, el siguiente paso será encargar un plan especial y un estudio de inundabilidad que deberá aprobar la CHS, un proceso que puede durar un par de años. Si todo ello no se ha abordado antes es porque «estos temas siempre superan un mandato, y algunos priman el cortoplacismo», explica Aix, a lo que Gracia añade que «a los gobiernos anteriores les dio pereza». En este sentido, insiste en que una cosa es proponerlo y otra que se pueda llevar a cabo, porque «quien quiera hacer la ciudad deportiva debe hacer este trámite que hemos iniciado». Un pleno «sospechosamente electoralista» El PP de Orihuela ha calificado este viernes de «sospechosamente electoralista» la convocatoria de un pleno extraordinario para el próximo miércoles, en el que se tratará sobre los flujos preferentes para adoptar un acuerdo para el que no hay plazos y que está abierto a presentar las salvedades de la CHS sin urgencia, por lo que no entienden "las prisas que le ha entrado al equipo de gobierno, cuando el mandato está prácticamente acabado", ha señalado el concejal Víctor Valverde. En este sentido, ha recordado que fue el anterior alcalde, Emilio Bascuñana, y el edil Víctor Bernabéu quienes presidieron, en el mes de abril de 2022, el Consejo Municipal de Deportes, donde se dio cuenta de las conclusiones del estudio realizado por el Ayuntamiento sobre la ubicación para el proyecto de la ciudad deportiva. Así, en 2021 la Concejalía de Deportes encargó un estudio de viabilidad para la implantación de una zona deportiva, analizando y proponiendo una ubicación cercana al núcleo urbano y establecer una serie de instalaciones deportivas necesarias, tal y como se describe en el Plan Director de Instalaciones Deportivas Municipales, presentado en 2018. Teniendo en cuenta criterios de inundabilidad, barreras y obstáculos naturales y artificiales, se determinó en la zona del Barrio de San Pedro-Los Huertos. En total, más de 150.000 metros cuadrados con capacidad para albergar un campo de fútbol con capacidad para 5.000 personas sentadas, una pista de atletismo con hasta 1.600 plazas y un pabellón con un aforo de 1.900 personas. Además, podría contar con 1.200 plazas de aparcamientos. El actual equipo de gobierno afirma que los técnicos han valorado este proyecto, determinando que afectaba a viviendas y construcciones en una zona que tiene peores comunicaciones y sin opción de crecimiento.