Jaime Pérez, alcaldable del PSOE en Almoradí y secretario general de la formación ha salido al paso de las críticas a la lista electoral aprobada por la asamblea cuestionada por no integrar a ningún miembro del sector crítico del partido.

Para Pérez permitir discusiones, a través de foros de debate, presentar propuestas de participación, tender puentes y plantear propuestas directas "es lo más democrático que a nivel interno en un partido político se puede ofrecer a sus militantes", pero matiza: "Claro es, que nunca se puede ofender a sus afiliados, por mucho que a eso le quieran llamar expresar ideas".

La lista

Sobre la elección de la lista señala que un candidato "se rodea de su núcleo más cercano y de confianza, pero esto no es nuevo, es lo más normal y sensato que puede producirse tanto a nivel privado como a nivel público".

Y la lista, añade, que forma el núcleo de confianza del candidato "fue respaldada por la mayoría de la militancia del PSOE de Almoradí. De manera totalmente democrática y de participación directa".

"Por lo que no es descabellado -a su juicio- que antiguos integrantes de la lista ya no formen parte de la misma y tampoco han mostrado el mas mínimo interés, siendo así algo lógico y normal", señala el candidato a la Alcaldía, que fue primer edil durante un mandato y que repite como cabeza e lista por cuarta vez.

Ocupar el sillón

El candidato remarca que el sector crítico, que representa aproximadamente al 40% de la militancia "alude a tender puentes, los que quisieron romper, aluden a establecer diálogo, cuando no quisieron dialogar. ¿No será que todos quieren ocupar el “sillón“ y solo uno lo puede tener?", se pregunta.

También asegura que "hasta último momento se esperó para recibir propuestas o establecer un diálogo para consensuar a compañeros que quisieran participar en los próximos comicios electorales, algo que no ocurrió". "Ni se pusieron en contacto con el candidato ni utilizaron los medios disponibles para presentar cualquier propuesta, para establecer un marco de diálogo y consenso", remarca.

En otras ocasiones, "se ha solicitado reunión con el secretario general para mantener conversación y se han mantenido sin escatimar día, hora y lugar para ese encuentro", recuerda.

Humilde y trabajadora

"Llevo una lista de ciudadanos de mi pueblo, comprometidos, ilusionados y cercanos, capaces de transmitir las pretensiones de nuestros vecinos. Tal vez algunos más conocidos que otros, como ocurre en todas las candidaturas, pero eso no les quita legitimidad. Me he rodeado de un núcleo trabajador y humilde y, recalco, la humildad que a muchos le falta y que, probablemente nunca encontrarán. Esta es mi lista, éste es mi equipo, hacer equipo es mi premisa. Respetar los procesos democráticos nuestra obligación", remarca Pérez.

Primarias

Sobre el proceso de primarias por el que se nombró a Pérez como candidato a finales de 2022 frente a la alternativa encabezada por Ricardo Rodríguez Hurtado las mismas fuentes señalan que "los procesos internos del partido han sido democráticos y transparentes acorde con sus estatutos y ambos candidatos se les dio la oportunidad de expresar su proyecto" y recuerda que en 2018 una asamblea votó para impedir que el actual candidato y secretario general pudiera expresarse "algo que no ha ocurrido ahora" con el sector crítico.

Candidatura del PSOE a la alcaldía del Ayuntamiento de Almoradí para las elecciones mayo:

1 JAIME PÉREZ PACHECO

2-RUTH NAVARRETE BARBERÁ

3-JAVIER PASCUAL SIMÓN

4-ROSARIO ANA MARTINEZ CARACENA

5-ANTONIO FERNANDO SABINO RUEDA

6-IRENE RUIZ VARGAS

7-JOAQUIN BARRAQUEL SELVA

8-AMANDA FERRANDEZ ROS

9-IHOR KHARNASHEVS KYI

10-INMACULADA DEL CARMEN GARCÍA

11-JOSÉ SALA GIL

12-JUANA MARÍA PONS ARNALDOS

13-MOUNIR RAHOUTI RAHOUTI

14-ENCARNACION COLON ORTS

15-MIGUEL ANGEL JIMENEZ JIMENEZ

16-CINTIA HERNANDEZ CAMPANARIO

17-JOSÉ ANTONIO MATEO RUIZ

18-CARMEN SÁNCHEZ MENARGUES

19-JHON JAMES ERRINGTON

20-PEREZ JOSEFA GOMEZ

21-JOAQUIN GIMENEZ MATEO

Suplentes

22-CARMEN VARGAS MAÑERO

23-JOSE JUAN SOLA GIL

24-JOSEFA FERRER ORTIZ

25-MANUEL SÁNCHEZ FERRER