Los 25 millones de euros anuales de gasto corriente de dinero público que el Ayuntamiento de Torrevieja destina a la prestación de recogida de residuos, aseo urbano y limpieza de playas debían verse ya por alguna parte siete meses después de que comenzara la nueva contrata adjudicada a Acciona. Y más en plena precampaña. Lo hace en las urbanizaciones con los nuevos contenedores y la papeleras.

Limpieza de playas

Y ahora las playas estrenan por fin, la renovación de la flota de vehículos de un servicio, el de limpieza de playas prácticamente los 365 días del año que siempre ha sido una referencia frente a las deficiencias en aseo urbano, y en especial, recogida de residuos.

El Ayuntamiento, con la presencia del alcalde Eduardo Dolón, el concejal de Playas Antonio Vidal y el gerente de la multinacional en Torrevieja, Diego García preparó una presentación en la playa de Los Náufragos con la presentación de 18 de las nuevas adquisiciones de la flota.. Aunque todavía quedar por llegar 10 vehículos con compromiso de suministro y se prevé que antes de finales de mayo esté completado el servicio.

Maquinaria

Este viernes se ha presentado un remolque limpiaplayas BT 2000, 3 remolques limpiaplayas BT 2500, 3 palas cargadoras jcb 427 HT HL, 4 tractores new holland T120 y 7 limpiaplayas manual beachtech sweepy. Estas últimas permitirán llegar a zonas de arena donde hasta ahora no podían actuar los vehículos grandes como los muros de los paseos marítimos. Y están por llegar: un recolector 4x4, tres camiones centauro volquete, una minipala y cinco vehículos eléctricos caja abierta y cabina doble. Las máquinas adquiridas, y que renuevan a algunas empleadas desde 2004 o alquiladas son de última generación con un nuevo sistema de cribado con una malla compuesta que no se destensa con lo que se ahorra en mantenimiento y aumenta la vida útil.

El aumento de maquinaria, según Acciona y el Ayuntamiento, conllevará una mejora en las frecuencias de limpieza, con limpieza manual motorizada de la arena, que ayudará a que los «rendimientos sean muy superiores a los de limpieza manual de la arena».

También se incrementan los servicios de limpieza mecánica gracias al incremento de tractores, palas y camiones centauro. Además, aumenta el personal de la limpieza y mantenimiento de playas en casi un 40%. En realidad el aumento se produjo a finales de julio de 2022, que es cuando comenzó la nueva contrata a entrar en vigor por 15 años.

Aumento de plantilla

El servicio cuenta con un total de 19 operarios en temporada baja y 30 en temporada alta. A juicio del alcalde Dolón ya «se está notando la verdadera implantación del servicio de Aseo Urbano en general, tanto en papeleras como en contenedores en el término municipal de la ciudad». La intención del Ayuntamiento y de la propia empresa es que «antes del comienzo del verano esté todo implantado», según la nota de prensa municipal. Al gerente de Acciona se le escapó «antes de finalizar el mes de mayo».

A juicio de Dolón, que ayer condujo uno de los vehículos de pala frontal para la foto «los ciudadanos ya están percibiendo una clara mejora del servicio de limpieza en todos los sentidos».

Plazos y el "marrón" del contenedor marrón

Era la primera vez que el gerente de Acciona comparecía para dar cuenta del despliegue del contrato y los medios de comunicación aprovecharon: Diego García dijo que la contenerización con todas las islas de recipientes y las 4.600 nuevas papeleras estará lista para finales de mayo. Menos seguro se mostró a la hora de avanzar cuándo estará lista la nueva flota de recolectores aunque sí dejó claro que el plazo de la empresa era de doce meses. Deberían estar antes del mes de julio -algunos camiones siguen circulando con matrícula de 2004-.

Y aseguró que la ubicación de los más de 1.400 contenedores de fracción orgánica, el nuevo contenedor marrón, es una obligación del pliego y también una obligación legal. Sin embargo, mantuvo García que no se pueden instalar porque la planta de transferencia de Dolores no está preparada para recibir fracción orgánica.

La planta de transferencia sí recibe fracción orgánica

Un portavoz del Consorcio Vega Baja Sostenible que gestiona la planta y del que forman los 27 municipios de la Vega Baja negó rotundamente la afirmación de Acciona y dijo que ya recibe fracción orgánica separada de numerosos municipios como Dolores, Catral o Granja de Rocamora y que la responsabilidad de cumplir con la obligación legal de instalar el quinto contenedor es exclusiva de Torrevieja.

Carga lateral y falta de prioridad

El retraso en Torrevieja estaría más vinculado al hecho de que se pretenden adaptar esos contendores a la carga lateral para unificar toda la recogida. Algo que también evitara que se puedan mover de su emplazamiento por los vecinos.

Además, los vecinos no echan de menos un servicio del que nunca han dispuesto. En el caso de Torrevieja los residuos orgánicos y resto van al mismo lugar y no se pueden emplear para realizar compost, que es el destino final de la fracción orgánica si el reciclaje se realiza en condiciones.