Hay «pelea» judicial para rato. La Asociación de Vecinos de Babilonia presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para reclamar la prórroga de las concesiones del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el dominio público en primera línea del litoral y la supervivencia de la característica hilera de viviendas levantadas a pie de playa en Guardamar del Segura. Son chalés que se levantaron en la década de los años treinta del pasado siglo y que son primera vivienda de muchos de sus vecinos.

Julio de 2018

En julio de 2018 se extinguía la concesión de la mayoría de estas 78 casas situadas entre la propia arena de la playa y la avenida de Ingeniero Codorniu de Guardamar, a lo largo de 640 metros lineales de playa. En ese momento la dirección general de Costas del Ministerio les negó la prórroga por motivos ambientales: mantiene que son las casas las que impiden la regeneración y continuidad del sistema litoral en ese tramo y además están en serio peligro de venirse abajo con los temporales.

La decisión de llegar hasta el Constitucional del colectivo vecinal se deriva del rechazo del Tribunal Supremo (TS), difundido hace unas semanas, de un recurso de casación en el mismo sentido: niega a los vecinos la prórroga. Cuando los propietarios tengan acceso a la sentencia y sus detalles se preparará el recurso ante el Constitucional, señala a INFORMACIÓN el representante de la asociación, el abogado Manuel López.

«Las viviendas van a seguir ahí. Al menos a medio plazo» con el frente judicial abierto, asegura el letrado, uno de los impulsores de la Asociación «Somos Mediterránea» en defensa del litoral, que agrupa a muchos propietarios afectados por la ley de Costas que también están haciendo valer sus reivindicaciones con movilizaciones desde hace meses.

Audiencia Nacional

El recurso de casación de los vecinos se había presentado al mostrarse a su vez la Audiencia Nacional en contra de esa prórroga. Desde 2018 se habían registrado más de 30 procedimientos de particulares concesionarios que se opusieron a la decisión de la dirección general de Costas de no prorrogar las concesiones en 2018. Uno a uno se han ido rechazando.

López señala que los motivos ambientales que alega Costas no aparecen en la ley de Costas y recuerda que su reglamento de 2013, en atención a las recomendaciones de Europa, incide en salvaguardar los derechos de los concesionarios anteriores a la ley de Costas de 1988. Algo que, asegura, se está incumpliendo. También se señala desde la asociación que la Audiencia impidió que se realizara un recurso colectivo -han tenido que presentarlo los vecinos uno a uno-, pero el Supremo sin embargo sí ha respondido por todos.

Las sentencias

¿Qué dicen la sentencia del Tribunal Supremo y, antes, las más de 30 resoluciones de la Audiencia Nacional? Incorporan los informes de la Abogacía del Estado, del Consejo de Obras Públicas y del Centro de Estudios de Experimentación del Ministerio de Fomento (CEDEX). Avalan la decisión en que la ley de Costas señala que el derecho a la ocupación del dominio público «se extinguirá cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar».

Informe Cedex

En el informe CEDEX, que se elaboró solo para uno de los casos, no para todos, se indica que las casas se encuentran expuestas a los temporales y afectadas «por continuos destrozos». También que las casas se fueron edificando sobre la playa seca al pie de un frente de dunas costeras de una gran anchura que se habían desarrollado especialmente a finales del siglo XIX por la deforestación de la cuenca del Segura, y paradójicamente la propia regulación poco después de las aguas con embalses ha sido la que ha restado sedimentos a la desembocadura.

Los fallos judiciales citan los destrozos provocados por temporales en 2008 y 2016 , pese a que esos episodios no fueran excepcionalmente duros. De hecho, las sentencias de la Audiencia abundan en este aspecto y señalan que ya no es necesario que el temporal sea de envergadura para que afecte a las viviendas. Varias de ellas tuvieron que ser demolidas declaradas en ruina, tras esos temporales.

Solo en Babilonia hay menos playa

El mismo informe constata que en todo el frente de la costa desde la desembocadura del río Segura hasta la desembocadura del canal salinero de La Mata en Torrevieja «la anchura de la playa es muy uniforme salvo en la Playa de Babilonia, debido especialmente a que parte de ella está ocupada por las casas de Babilonia».

El problema de erosión y los daños en la playa y en las casas en ella edificadas se deriva de que las viviendas son las que cortan el «movimiento natural del sistema duna-playa y ocupan una parte importante de la playa seca y su proximidad a la línea de orilla determina los daños que sufren en los temporales».

Valor patrimonial y el espigón de la desembocadura

La TC y la Audiencia no se paran a valorar los argumentos de los propietarios porque consideran que no están vinculados a la decisión de prorrogar o no la concesión. El más conocido es el que atribuye la regresión de la playa a la construcción del cauce nuevo del Segura a finales de los 90 en el marco de las obras de defensa contra inundaciones con un espigón que, a juicio de la asociación, desvía los sedimentos que aporta el río. También avalaban su petición en la presencia de las viviendas desde los años 40 y su valor etnográfico y patrimonial, también destacado en un estudio de la Universidad de Alicante.

El Ayuntamiento respalda las resoluciones judiciales y asegura que el derribo de las casas que estaban en estado de ruina ha demostrado que permite recuperar la playa. Y como ejemplo señalan la regeneración de casi 200 metros de playa al desaparecer una de las casas del extremo norte de