El pleno del Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos, PP y Vox y la abstención de Cambiemos, un acuerdo para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la aplicación de una excepción contemplada en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En concreto, esta cláusula permite a municipios con más de un tercio de suelo situados en zonas inundables realizar proyectos en áreas declaradas como tales, siempre que se cumplan las medidas correctoras dictadas por el organismo de cuenca. Así lo ha explicado la alcaldesa, Carolina Gracia, que ha recordado que "Orihuela no tiene un solo metro cuadrado destinado a suelo deportivo".

Así, el equipo de gobierno pretende salvar un escollo urbanístico y dar el paso definitivo para que la Ciudad Deportiva, una reivindicación histórica, sea una realidad.

Los terrenos elegidos, que suman casi 200.000 metros cuadrados, se sitúan en la salida de la ciudad entre las carreteras de Arneva y Hurchillo, en uno de los laterales de la CV-921, cerca de la estación de tren, lo que garantiza una buena comunicación y cercanía con el centro. Además, deja abierta la posibilidad de crecimiento futuro. Las parcelas, no urbanizables, no afectan a construcciones. El Ayuntamiento pretende abordar la adquisición del suelo acordando un precio con los propietarios; es decir, no se plantea expropiaciones.

Junto a esta solicitud, la administración local está realizando la contratación, por un importe de 30.000 euros, de un Plan Hidrológico, que incluirá el estudio de inundabilidad del municipio y de las zonas que se determine por los técnicos y que sean aptas para acoger la futura Ciudad Deportiva, así como de un Plan Especial, que definirá los metros de suelo necesario y las características de las parcelas con el fin de que el Ayuntamiento pueda adquirirlas para ubicar las instalaciones deportivas. "Hemos creado la oportunidad para que, dentro de dos o tres años, Orihuela pueda encargar el proyecto real de Ciudad Deportiva, licitarla y construirla", ha manifestado la alcaldesa.

Así, este acuerdo un trámite imprescindible, incluso más allá del presupuesto, para que el municipio pueda disponer de suelo para infraestructuras esenciales (deportivas, sanitarias, escolares, etc.). En este sentido, Gracia ha insistido en que no hace falta que haya presupuesto ahora: "Sin el trámite de hoy, nunca habría Ciudad Deportiva, aunque tuviésemos 50 millones de euros para invertir hoy".

Además, Gracia ha avanzado que este viernes habrá una reunión entre el Ayuntamiento y la CHS para tratar este asunto. Por su parte, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Aix, ha añadido que el punto aprobado hoy permite al Ayuntamiento "alinearse con la CHS para poder comenzar la tramitación de lo que será en el futuro la Ciudad Deportiva, tan reivindicada durante tantísimos años".

Oposición

El PP, aunque ha votado a favor, ha sido crítico. El exalcalde Emilio Bascuñana ha manifestado que esto no tiene que ver con la Ciudad Deportiva, que necesita un plan especial -que se hizo antes de la moción de censura- y un presupuesto, sino que el equipo de gobierno "miente, manipula y usa Orihuela en su beneficio", porque "esto no es vital para la Ciudad Deportiva".

En cuanto a la ubicación que eligió el PP, ha asegurado que fue por criterio técnico, dejando entrever que hay "intereses" en la elección de la carretera de Hurchillo y Arneva, en una zona en expansión y próxima a la losa del AVE.

El concejal Carlos Bernabé, de Cambiemos, ha insistido en que se trata de una medida electoralista a dos meses de las elecciones. y teniendo en cuenta la política urbanística tanto del anterior como del actual equipo de gobierno, a favor de "un crecimiento descontrolado y la especulación", puede ser "una medida envenenada", teniendo en cuenta además la opacidad en torno a la losa del AVE.