La puesta a punto de las playas de Orihuela Costa para la temporada de Semana Santa se acerca. El Ayuntamiento va a instalar lavapiés y pasarelas, que este año se renuevan. Para ello, se han invertido 15.000 euros, si bien no se van a poner todas hasta el verano para evitar que resulten dañadas por los previsibles temporales primaverales.

También habrá servicio de socorrismo del 1 al 10 de abril. Sin embargo, los chiringuitos permanecerán cerrados. La prórroga del contrato, que incluye hamacas, sombrillas y oferta de deportes náuticos, se realizó in extremis el 31 de diciembre de 2021, dándose por finalizada el pasado 1 de enero, cuando echaron el cierre.

Aunque los nuevos pliegos están listos, no se llega a tiempo de la nueva adjudicación, pese a que en enero la Concejalía de Playas preveía reabrirlos en Semana Santa. Las previsiones entonces eran que la licitación se publicara ese mismo mes y la valoración de las ofertas se realizara en febrero, siendo la propuesta de adjudicación en marzo. Incluso, podría ser que el verano arranque sin chiringuitos, dada la complejidad de un contrato en el que además se presentan muchas ofertas.

No obstante, el proceso de reversión, por el que la adjudicataria debe devolver al Ayuntamiento las instalaciones e infraestructuras de la contrata -chiringuitos, pasarelas y aseos- está siendo complicado, según el concejal de Playas, Antonio Sánchez.

Precisamente, los baños, uno de los servicios más demandados por los usuarios, está siendo uno de los principales caballos de batalla. En cualquier caso, Sánchez insiste en que si no se llega a un acuerdo la próxima semana se instalarán aseos portátiles para que en Semana Santa este servicio esté disponible, y asegura que ya en enero se había contratado a una empresa para tres limpiezas diarias.

Entretanto, la empresa, que ha explotado el servicio desde 2018, ha pedido a la administración indemnizaciones por casos de fuerza mayor, solicitando que con la extinción del contrato se revise el canon para contrarrestar las pérdidas económicas por la borrasca Gloria, la DANA de 2019, la pandemia y la inflación.

Dos meses antes de que finalizara el contrato, la mercantil solicitó al consistorio la prórroga durante 2023 con el objetivo de reducir los daños económicos. En caso de que no se produjera, como acabó ocurriendo, la empresa se reservaba el derecho de iniciar acciones para garantizar el equilibrio económico del contrato.

La empresa también un escrito al Ayuntamiento en el que advertía de que para proceder a la reversión de todo el material, era necesario que se iniciara un expediente otorgando un plazo para llevarla a cabo y para presentar alegaciones en caso de que fuera necesario.

El mismo escrito indicaba que sin haberse iniciado el expediente de reversión, la concejalía había requerido a la mercantil que, atendiendo al interés general, entregara las llaves de los aseos que se encuentran en Cala Caleta y Cala Bosque.

Por su parte, la empresa sostenía que esta resolución no se justifica por el interés general. Con todo, afirmaba que no iba a obstaculizar en ningún caso la labor del Ayuntamiento. Sin embargo, esto hace que la apertura de los aseos aún no se haya producido, pese a que la previsión de la concejalía era que sería inminente.

Nuevo contrato

La nueva licitación será similar a la anterior, con un importe de unos 900.000 euros, durante cuatro años y la posibilidad de prorrogarlo por dos años más. El pliego recogerá la opción de modificar cada año los planes de explotación para ampliar o reducir metros según las necesidades, así como el tiempo que permanecerán abiertos.

Asimismo, contempla la renovación de todo el material en 2023, así como que en 2024 se renueven los chiringuitos que están abiertos durante todo el año y en 2025 sean todos nuevos, manteniendo la misma estética.