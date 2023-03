El juzgado de Instrucción Número 4 de Torrevieja investiga la aprobación en el pleno de Torrevieja por parte del alcalde Eduardo Dolón (PP) y todos los miembros de su equipo de gobierno de una factura por valor de 26.015 euros (IVA incluido) de compra figuras para el belén municipal sin contrato, ni partida presupuestaria consignada.

Las diligencias

Las diligencias previas se abren porque el gasto carece de cualquier procedimiento administrativo que lo avale, algo que no es la primera vez que se produce en la gestión del Ayuntamiento de Torrevieja para algunos servicios, suministros y obras. Pero sobre todo porque las piezas encargadas en octubre 2019 y pagadas dos años después supuestamente no han llegado a la Consistorio o ya no estarían bajo su custodia.

El pleno

Como recogió este diario cuando se celebró la sesión del pleno en septiembre de 2022, el gobierno local aprobó el abono con un informe de fiscalización con reparos de la interventora y otro también en contra de la secretaria. Ambos advertían de la nulidad de una tramitación en el que se había prescindido "absolutamente" del "procedimiento de contratación legalmente establecido", según figura en la documentación que recibieron todos los grupos municipales.

La investigación la ha abierto el juzgado torrevejense a instancias de la Fiscalía. Y el juez ya ha señalado fechas para la toma de declaraciones, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.

La aprobación

La aprobación de la factura fue a pleno el 29 de septiembre de 2022 y ya generó polémica en ese momento. Su visto bueno se enmarcó en un expediente extrajudicial de crédito justo dos años después de haberse entregado, sobre el papel, los suministros.

La fórmula del pago extrajudicial de créditos es un procedimiento legal, aunque totalmente extraordinario, con la que los municipios intentan salvar el abono de sus facturas más correosas, en las que ya se ha superado el año entre la prestación del servicio y su abono. En muchos casos se quedan en el cajón porque el servicio se encargó sin ningún tipo de tramitación contractual que las sostuviera y suelen validarse mucho después. Son los concejales que las validan en el pleno los que se hacen responsables últimos del pago.

A favor

Levantaron la mano para aprobar el expediente el alcalde Eduardo Dolón y los concejales del Partido Popular Rosario Martínez Chazarra, la ya exedil Carmen Gómez Candel, Federico Alarcón, Ricardo Recuero, Diana Box, la edil Concepción Sala, concejal de Fiestas que impulsó la compra, Antonio Quesada, Inmaculada Montesinos, Antonio Vidal, Sandra Sánchez, Gitte Lund, Domingo Paredes y Carolina Vigara, esta última edil no adscrita. Y sobre ellos recae ahora la investigación como responsables de la validación del expediente.

Entre otras muchas figuras y elementos encargadas en 2019 por la concejala de Fiestas y que no estarían en poder del municipio se encontrarían el "cagón con chumberas" y la "mujer caída", que el suministrador calificaba como "emblemáticas".

El belenista

El encargo se realizó a un empresario belenista murciano que ha realizado el montaje del belén municipal desde hace muchos años y del que prescindió el municipio precisamente en la Navidad de 2022, tras la aprobación de esa factura que reclamó en varias ocasiones al municipio.

En el pleno la oposición recordó la inexistencia de expediente de contratación, que superaba la cuantía de 15.000 euros que exige un concurso público por procedimiento simplificado -no se podía haber realizado ni por contrato menor-.

Acta de recepción

También se cuestionó en el debate plenario que el acta de recepción que figuraba en el expediente no acreditara que los suministros y servicios que aparecen en la facturas hubieran sido entregados realmente.

La concejala no adscrita socialista Fanny Serrano advirtió en ese pleno en el que se aprobó el pago sobre la responsabilidad personal que recaía en los concejales que validaran el expediente.