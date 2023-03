Vox espera presentar candidatura a la Alcaldía en cada uno de los 18 municipios que pertenecen al partido judicial electoral de Orihuela.

La formación ya ha confirmado alcaldable en los principales municipios de la comarca. Se anticipó en Orihuela con la candidatura del general en la reserva y diputado nacional Manuel Mestre y en los últimos días ha presentado al médico especialista Salvador Ruso en Torrevieja.

Pero tiene cerradas ya propuestas también en Callosa de Segura, Almoradí, Cox, Bigastro, Pilar de la Horadada, Jacarilla, Algorfa, San Miguel de Salinas, Granja de Rocamora y Redován. Se ha encontrado con más dificultades para completar lista en las poblaciones de Rafal, Benejúzar, Benferri, Los Montesinos, Daya Vieja, Daya Nueva y Benijófar. La mayoría de ellas con menos de cinco mil vecinos cada una.

La Diputación

La idea no es solo recoger más apoyo electoral en las autonómicas y municipales a golpe de proximidad en una comarca que la formación ultra quiere convertir en caladero de votos a costa del Partido Popular. También sumar votos nominales para obtener una hipotética representación en la Diputación: esa elección es indirecta. Se eligen por votación individual de cada uno de los concejales en cada partido judicial, no por no número de votos.

Representación

En la mayoría de esos 18 municipios Vox carece en estos momentos de representación en sus corporaciones locales. El partido tuvo que modificar el organigrama de su coordinación comarcal el pasado mes de diciembre ante discrepancias internas entre el responsable de la Vega Baja, que renunció, y la dirección provincial.

El partido judicial electoral de Orihuela no se corresponde con la delimitación oficial de los 27 municipios de la Vega Baja. Albatera, Catral, Dolores, San Fulgencio y Guardamar del Segura están integrados en el partido judicial de Elche.