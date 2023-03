El Ayuntamiento de Torrevieja quiere mejorar en el control de la ocupación de la vía pública de las terrazas de hostelería con una aplicación de gestión en tiempo real. Una herramienta que permita geolocalizar los negocios con autorización de ocupación y comprobar sobre el terreno las condiciones de las sillas y mesas, medidas registradas en su autorización, vigencia de tasas y superficie.

«Para que el técnico o policía que tenga que comprobar por una queja vecinal o por una comprobación rutinaria cuente con un medio electrónico» para llevar a cabo su función, según indicó ayer el concejal del área Federico Alarcón. En la ciudad más de 500 negocios de hostelería ocupan vía pública con terrazas: mesas y sillas.

En muchas ocasiones completadas con otros elementos como jardineras y marquesinas cerradas y acristaladas. «Incluiremos las novedades que nos permitan la tecnología en estos momentos», remarcó el concejal.

La junta de gobierno ha decidido modificar la condiciones del contrato que se iba a impulsar en un principio. Inicialmente se trataba de un contrato menor de suministros -hasta 15.000 euros-. Ahora se incrementa la cuantía porque se quiere obtener una aplicación más completa lo que exige un procedimiento de concurso abierto.

Geolocalización

El concejal especificó que por ejemplo está previsto que el personal municipal que realice labores de inspección pueda comprobar a través de códigos QR o con una base de datos en línea los metros y condiciones de la autorización municipal -si la tiene- de cada local sobre los metros que se utilizan en la vía pública.

La gestión de la ocupación de la vía pública cuenta con unos medios personales y materiales limitados en Torrevieja pese a su relevancia económica y su impacto en el espacio público, en especial en el centro del casco urbano. Solo dos agentes de la Policía Local para esas 500 terrazas que además no se encuentran en turno de trabajo cuando más incidencias se producen -tarde noche-. Además de un equipo de funcionarios que tramitan la gestión administrativa.

Conflictos

Los principales conflictos pasan por la ocupación de más superficie, aparcamientos, fachadas en aceras o accesos a portales de viviendas de los que tienen autorizados. Algo más frecuente ahora con la suspensión de la tasa, mal interpretada por negocios para instalar la terraza sin abonar la ocupación, también para ampliarla de forma puntual aprovechando que no se paga.

La ordenanza de ocupación de vía pública aprobada en 2014, se incumple de forma generalizada a la hora de respetar las medidas de los pasillos mínimos de paso de peatones en las aceras y en el articulado que reclama retirar sillas y mesas a diario tanto de la acera como la calzada cada vez que termina la jornada.

Más de dos millones de euros

Torrevieja recaudaba antes de la pandemia más de dos millones de euros por las tasas de ocupación de vía pública. Ingresos que incluían también a los comercios con productos en la calle, los puestos de artesanía del paseo de La Libertad, además de los mercadillos semanales de los viernes en Torrevieja y La Mata.

En algún momento el Ayuntamiento levantará esa suspensión que se justificó exclusivamente por la paralización de la actividad durante el confinamiento y las limitaciones de apertura durante la pandemia.

Suspensión de la ordenanza fiscal

El municipio ha decidido seguir adelante con la suspensión de la ordenanza fiscal este 2023, en año electoral pero es una medida que no podrá mantener durante mucho más tiempo, en función de la reducción de ingresos que arrastran las arcas municipales por la recaudación de impuestos como la plusvalía. No obstante los responsables municipales no quieren pronunciarse sobre el momento en el que el pago de tasas volverá, también, a la normalidad.