El Ayuntamiento de Redován a ha adjudicado por 92.000 euros (IVA incluido) las obras de adaptación de un tanque de tormentas subterráneo situado en la plaza Juan Pablo II, en la zona de ampliación del casco urbano La infraestructura se construyó en 2010. No están claros los motivos pero no ha servido para nada a lo largo de más de 12 años porque no se realizaron los colectores y conexiones a la red de pluviales necesarios. Cuenta con una capacidad de unos 600 metros cúbicos.

Contratación La empresa Joraix2018 se ha hecho con un contrato público de ejecución de la obra al que se presentaron seis ofertas. El proyecto contempla la conexión del tanque de tormentas con los colectores de pluviales y las tuberías de llenado y vaciado del tanque. También la instalación de un bombeo de fondo para su posterior vaciado cuando el depósito ya haya realizado su función prioritaria de laminación. Según el proyecto redactado por Hidraqua la parcela está situada en el extremo nord-oeste del casco urbano, entre la Avenida de la Libertad y las calles Valencia y Pablo VI. Las obras se van a realizar en la zona de la plaza próxima a la Avenida de la Libertad, en la mitad sur de la plaza, que está en estos momentos vallada. Redován destina 263.000 euros a la nueva red de telelectura de contadores de agua potable Revitalizar la zona verde El objetivo del proyecto, además de conectar la red más próxima a la sierra hasta esta zona más llana del casco urbano, es que sirva para «revitalizar la zona verde convirtiéndolo en un punto de encuentro y de ocio». Ahora buena parte de la plaza está ocupada por el depósito de acumulación de agua «que al estar vallado impiden el uso de este espacio por los vecinos». Las obras servirían para que se dé un mejor aprovechamiento a esta pequeña zona verde de 1.850 metros cuadrados de aspecto desatendido en la zona de ensanche del casco urbano con nuevo sistema de riego, plantación de vegetación, además de que la infraestructura sirva para lo que se construyó en su día. Aunque el presupuesto destinado a la adecuación del propio parque es muy limitado.