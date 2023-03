El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Orihuela ha advertido de que la flota de vehículos encargados de la limpieza y recogida de basura circulan desde el pasado mes de diciembre sin seguro obligatorio de responsabilidad civil, lo que ha provocado que este mismo martes los trabajadores hayan decidido suspender el servicio hasta que no se regularice la situación.

Por ello, los populares han exigido la dimisión de la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, y del concejal de Limpieza Viaria y RSU, Guillermo Cánovas, así como han señalado que el concejal de Patrimonio, José Aix, es el responsable de tener todos los contratos de seguro en vigor.

El concejal Dámaso Aparicio ha explicado que son casi 60 vehículos circulando sin seguro. A su juicio, han puesto en peligro a todos los ciudadanos y, en particular, a todos los trabajadores de Limpieza Viaria y RSU: "Todos los ciudadanos tenemos obligación de contar con el seguro obligatorio en nuestro vehículo, en caso de no tenerlo te lo inmovilizan y te penalizan con una multa de 1.500 euros". En cambio, ha añadido, "el Ayuntamiento de Orihuela tiene sus vehículos sin asegurar".

El PP también ha apuntado que ha tenido conocimiento de que otros vehículos de diferentes áreas se encontrarían en la misma situación.

"Esto es ya la gota que colma el vaso al tratarse de un hecho gravísimo de negligencia supina", ha insistido Aparicio, que ha recordado que e servicio de Limpieza Viaria tiene menos trabajadores que antes de la moción de censura, con el mismo presupuesto y con más gastos, además de que el consorcio reclama al Ayuntamiento el cobro de una deuda de 2,3 millones de euros que si no se abonan antes del 20 de abril habrá que pagar 500.000 euros de apremio más los intereses de demora.

A todo ello se suma, ha indicado, que la UTE que gestionaba la limpieza de playas tanto en verano como en Semana Santa ha comunicado la resolución del contrato de manera casi unilateral, los trabajadores han estado prácticamente tres meses sin cobrar y el Centro de Trabajo de la costa no ha iniciado las obras.

Espacios deportivos

El grupo popular en el Ayuntamiento también ha desvelado que la empresa Clequali , adjudicataria del contrato de servicios de programas, actividades y escuelas deportivas; servicios de salvamento y socorrismo en las piscinas municipales y servicios auxiliares de mantenimiento, limpieza, control de accesos y vigilancia en las instalaciones y espacios deportivos del municipio dejará de prestar servicio el próximo 31 de marzo, al no sacar el equipo de gobierno a licitación el nuevo pliego para poder así continuar. Esto, ha advertido, puede suponer que las instalaciones deportivas de la ciudad de Orihuela dejen de prestar servicio y que 150 trabajadores pierdan su puesto de trabajo.

El concejal Víctor Bernabéu, anterior responsable del área de Deportes, que ha calificado esta situación de "lamentable y vergonzosa", ha recordado que en marzo de 2022 firmó la última prorroga de gestión de los espacios deportivos para garantizar una futura licitación, indicando a los técnicos que se redactaría el nuevo pliego de condiciones. "Disponíamos de tiempo suficiente para adjudicar el pliego y garantizar el servicio de deportes", ha recalcado.

Según el edil, "no han licitado el pliego porque no hay dinero", en relación a que los presupuestos están prorrogados desde 2018. "Si este problema no se soluciona los espacios públicos deportivos como el Palacio del Agua tendrán que cerrarlos; las escuelas deportivas no tendrán entrenadores porque estarán fuera de contrato; las competiciones se van a tener que parar… y todos los oriolanos que han pagado su cuota o tasa para la piscina, entrenar o competir exigirán una explicación. Todo ello unido a la lamentable situación en la que quedarán 150 familias que dependen de este trabajo", ha lamentado.