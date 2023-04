Asegura que pidió dos condiciones a la hora de encabezar la candidatura de Vox: Que esta formación exija en las Cortes Valencianas sacar a concurso la gestión del departamento de salud de Torrevieja, tanto ahora como si tiene responsabilidad de gobierno; y la de no recibir retribución por el desempeño de su cargo público.

Ruso destaca que es pensionista, «me devuelven una parte de lo que he cotizado durante 42 años» y prefiere quedarse con su pensión «que para eso me la he pagado yo y si el sueldo del cargo público es mayor no me merece la pena. No hay que despilfarrar ni un duro».

Lista

No desvela todavía los nombres que le siguen en su candidatura y afirma que será esta misma semana -en concreto este martes-, cuando su incorporación y el lugar que ocupen en la lista se decidirá por una votación directa entre los propios interesados. «Como si fuera Eurovisión», bromea.

¿Y SI EL PP NECESITA EL RESPALDO DE VOX EL DÍA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES? «Sin ningún problema. Siempre que no sea para tener cinco asesores por medio millón de euros cuando yo en el programa llevo que no voy a cobrar. Si el compromiso de Eduardo Dolón es tener doble sueldo o estar en València la mayor parte del tiempo, pues no sé a qué juega. Que se vaya y que ponga al número dos. Por su puesto que lo apoyo, pero dudo que quiera quedarse en Torrevieja, porque tiene la oportunidad de hacer una cosa que Pedro Ángel no pudo ser, que es ser conseller para ir de mano derecha de Carlos Mazón».

Mantiene amistad con el diputado nacional y candidato a la alcaldía de Orihuela, Manuel Mestre, y con Iván Espinosa de los Monteros, pero deja bien claro que decidió asumir la propuesta de Vox «fundamentalmente por responsabilidad».

Por dejar, asegura, «una Torrevieja mejor de la que hoy es. No sé si es una pretensión exagerada, pero es donde vive mi familia, mis hijos y mis nietos». Insiste en su larga experiencia como «gestor» y matiza sus diferencias con un político . «La de ser político es una condición ideológica. Nunca he sido un político profesional, pero sí he gestionado recursos humanos amplios en hospitales y eso creo que lo puedo hacer».

Menos políticos

Para este médico especialista «hacen falta menos políticos y más gestores. No puede estar un instituto apuntalado siete años -señala en referencia al IES Libertas de Torrevieja-. Es una barbaridad. Y no consiste en echarle la culpa a uno u otro». Sobre la clase política opina que su mayor problema es que «ni tiene experiencia en gestionar, ni la ha tenido nunca, ni sabe hacerlo».

Y remata que además a esos políticos no les interesa la gestión «porque creen que lo fundamental es otro tipo de cosas». Por ejemplo «salir bien, el prometer tales cosas que no han podido ser o porque la administración es muy lenta». Eso último, subraya «es mentira; he sacado obras en los dos hospitales que estuve de gerente -General de Elche y Sant Joan entre 1995 y 2000- en un mes».

Pero admite que se abandonó la gestión pública precisamente por sus condicionantes, aunque asegura que en Sant Joan dejó las listas de espera a «cero» sin «pagar más». Lamenta la falta de agilidad de la administración e insiste que por eso es necesario que Torrevieja vuelva al modelo sanitario de colaboración público privada: por eficacia y economía.

Sanidad, seguridad...

Ruso maneja un programa con diez puntos que no le importa desvelar donde abundan los lugares comunes de Vox pero también algunas cuestiones que considera importantes para el caso de Torrevieja.

En especial la garantía de la atención sanitaria para las miles de personas mayores que han escogido la ciudad para vivir. También por garantizar la seguridad, en especial a la hora de evitar las ocupaciones de viviendas, cuestión que propone resolver a golpe de videovigilancia y más competencias para la Policía Local. Y que el juzgado -aunque eso no está en la mano de un cargo municipal- trate como allanamiento de morada lo que se considera ahora como usurpación de vivienda. Sostiene «sin datos» sobre el número de ocupaciones «que esas cosas se ocultan, como los datos de la inmigración ilegal» que según mantiene, está echando atrás las decisiones de compra de vivienda en Torrevieja. «Es algo que dicen todos los que se dedican a la venta de vivienda», explica.

Mantiene que la ciudad requiere además de una atención que reduzca al mínimo la burocracia con un equipo de funcionarios en el Ayuntamiento que faciliten a los ciudadanos su relación con la administración. En especial para quienes no pueden hacerse con las herramientas digitales.

Gestión indirecta

Sobre la gestión sanitaria del departamento, una de las propuestas en las que más insiste, señala: «Cuidado, cuidado. A mi Ribera me da igual. No digo que vuelva Ribera. Digo que se saque a concurso. Que venga quien quiera. Un grupo que sepa gestionar. Y que la administración controle la calidad y el cumplimiento del contrato. Y si la izquierda dice que la sanidad no puede ser un negocio, yo digo que lo que no puede ser es un mal negocio. En la gestión directa se gasta el doble y se hace peor. Prefiero un negocio de una empresa a la que le queda un margen por hacerlo bien que uno de despilfarrar y enchufar a gente».

En el punto de mira

Ruso se sabe en el punto de mira del PP torrevejense, que gobierna la ciudad con amplia mayoría. «Al PP no le ha gustado nada la candidatura. Pero a diferencia del PP yo no soy un profesional de la política. Soy un liberal. El candidato del PP no ha hecho otra cosa en la vida que estar en política y no sé qué haría fuera, porque nunca los he visto fuera. Yo he estado fuera y no me quiero echar flores, pero creo que lo he hecho bien. He asesorado asesoramiento para empresas sanitarias de proyectos científicos. Sé cómo se trabaja en una empresa grande».

Liberal conservador

Asegura que los calificativos de ultraconservador o neofascista para Vox forman parte de una "guerra sucia que no es nueva. Como el experimento del nazismo y el fascismo salió tan mal es lo primero que te dicen. Si no saben lo que es el liberalismo se lo explico, pero fascista, no". Y añade "uno es liberal y no lo sabe. Mis padres y la generación de mis padres, enseñaron a los hijos a ser autónomos, a respetar a los demás, a ser individualistas y a buscarse la vida por sí mismos. Que en una organización habrá un neofascista. Pues será muy de izquierdas, no digo que no", asegura.

"A la gente le sonará raro que yo diga que quiero proteger al más débil, que quiero un albergue y que la gente no esté tirada por la calle. Vox es un partido fundamentalmente liberal aunque puede haber un sector más conservador», admite.